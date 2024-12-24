Атака на авиабазу Миллерово, откуда РФ бьет по Украине: на Западе знают, что стало целью

Неизвестные беспилотники атаковали авиабазу Миллерово в Ростовской области РФ. Их целями могли быть штурмовики Су-25 ВВС России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Дроны ударили по аэродрому Миллерово. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, целью таких ударов по аэродромам РФ не всегда является уничтожение конкретных зданий или единиц оборудования. На это влияет и использование Украиной боеприпасов дальнего поражения — западных ракет и собственных ракет и беспилотников. Это заставляет россиян перемещать свои силы все дальше от линии фронта.

По информации Forbes, в прошлом году коммерческие спутники засекли десятки истребителей Су-25 и Су-30 в Миллерово. Однако уже этой осенью те же спутники зафиксировали лишь несколько Су-25.

Вероятно, россияне эвакуировали свои самолеты дальше от линии фронта на расстояние более 600 километров. Однако это не значит, что атаки на аэродромы россиян бессмысленны. Ведь теперь ограничена частота полетов российских боевых самолетов в течение недели. Также ограничено время их пребывания над линией фронта, что делает их менее полезными.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Ростовской области в России вечером понедельника местные паблики сообщили о взрывах в районе города Миллерово, где есть военный аэродром. Об этом также сообщил исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсар.

Стоит отметить, Слюсарь заявил о работе противовоздушной обороны в регионе. По его утверждению, восемь беспилотников якобы сбили в районе города Миллерово. Традиционно местные власти отрапортовали, что никто не пострадал, информацию о последствиях атаки уточняют, но уже говорят, что российская ПВО якобы отработала безупречно.

В свою очередь Министерство обороны России заявляло о сбитии девяти якобы украинских беспилотников над Ростовской областью. В то же время в соцсети уже распространились ролики, на которых видно не только то, как россияне пытаются сбить воздушные цели, но сильное зарево тот огня после прилета.



