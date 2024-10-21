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Атака флангов и мясные штурмы в лоб: россияне близки к захвату ключевого города

Враг перешел к финальной стадии захвата Селидового

сегодня, 09:37
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Ткачик Олеся

Российские захватчики входят в финальную стадию охвата Селидового, сообщает военкор Богдан Мирошников.

Атака флангов и мясные штурмы в лоб: россияне близки к захвату ключевого города

Селидово

По его словам, сейчас цель врага – как Вишневое, так и многоэтажная застройка на севере города, возле которой проходит еще один важный путь. Как говорит эксперт, россияне хотят действовать сходящимися ударами и полностью охватить город.

Также, добавляет Мирошников, все же масштабируются бои в лобовом на востоке на северо-востоке города.

"То есть вырисовался такой гибрид: мобильные подразделения атакуют фланги, в то время, когда мясная пехота штурмует в лобовую. Это мы видели раньше на многих участках – и Бахмут, и Очеретино, и Новогродовка, и Часик, и Торецк. Результаты разные, но стиль одинаковый", – отмечает Мирошников.

По Часовому Яру и Торецку все еще далеко до завершения, говорит военкор.

При этом он подчеркивает, что однозначно понятно, что второй Новогродовки/Качеретино не получилось.

"Поэтому заруба там очень жесткая уже второй месяц как", — подчеркнул Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские захватчики зашли в черту города Селидово на Донетчине. Враг закрепился на восточной окраине города, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алексом". По его словам, россияне захватили дома, которые находятся в пределах 100-200 метров на окраине Селидового, однако продвигаются от дома к дому.

Также "Комментарии" рассказывали , что накануне выборов в США россияне хотят захватить как можно больше украинских территорий. В зоне особого внимания — Селидово, Курахово, Мирноград, Торецк, Часов Яр и район Богоявленки, а также окружающие села, потому что у них и идет главная борьба.




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Источник: https://t.me/myro_shnykov/6317
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