Атака дронов на резиденцию Путина: в разведке Британии озвучили подробности

Дроны атаковали черноморский курорт Сочи второй раз за две недели. Этот город тесно связан с российским диктатором Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Британские эксперты подтверждают, что 1 октября 2023 дроны атаковали Сочи. По тем данным, которые появились в СМИ, в аэропорту было повреждено место посадки вертолета.

Также 20 сентября предыдущая атака дронов вызвала большой пожар на нефтехранилище вблизи аэропорта. Это был первый зафиксированный удар по Сочи после вторжения России в Украину.

"Сочи является популярным местом отдыха, тесно связанным с президентом России Владимиром Путиным, и служит летней базой для многих представителей российской элиты", — говорится в отчете разведки.

Британские разведчики отмечают, что удары по Сочи – это очередное подтверждение того, что россияне, которые проживают далеко от украинской границы все отчетливее ощущают войну и ее последствия для России. Украинцы дают понять, что от ударов сегодня не скроется никто из россиян.

Читайте также на портале "Комментарии" — о том, что российский диктатор Владимир Путин теперь делает ставку в войне на истощение Украины, а также на то, что ключевые страны-партнеры Киева устанут от войны и перестанут предоставлять украинцам необходимую помощь, говорят уже не только в нашей стране, но и за рубежом. Причем, британский политолог Марк Галеотти и вовсе заявляет, что Путин хочет "вечной" войны с Украиной, надеясь таким образом продолжить контролировать россиян, усиливать репрессии. И вряд ли случайно на этом фоне появляются сообщения, что уже в ноябре Путин, правящий РФ более 20 лет, объявит о решении баллотироваться на новый президентский срок (под выборы в марте 2024 года). Что можно на данный момент сказать о положении Путина? Рискнет ли он баллотироваться снова? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



