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Атака дронов на резиденцию Путина: в разведке Британии озвучили подробности

Британская разведка подтвердила атаку дронов на Сочи, где находится резиденция Путина

сегодня, 10:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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Дроны атаковали черноморский курорт Сочи второй раз за две недели. Этот город тесно связан с российским диктатором Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

Атака дронов на резиденцию Путина: в разведке Британии озвучили подробности

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Британские эксперты подтверждают, что 1 октября 2023 дроны атаковали Сочи. По тем данным, которые появились в СМИ, в аэропорту было повреждено место посадки вертолета.


Также 20 сентября предыдущая атака дронов вызвала большой пожар на нефтехранилище вблизи аэропорта. Это был первый зафиксированный удар по Сочи после вторжения России в Украину.

"Сочи является популярным местом отдыха, тесно связанным с президентом России Владимиром Путиным, и служит летней базой для многих представителей российской элиты", — говорится в отчете разведки.

Британские разведчики отмечают, что удары по Сочи – это очередное подтверждение того, что россияне, которые проживают далеко от украинской границы все отчетливее ощущают войну и ее последствия для России. Украинцы дают понять, что от ударов сегодня не скроется никто из россиян.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1710537638275363054
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