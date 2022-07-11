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Артиллерийский обстрел домов и ТЦ в Харькове: есть жертвы

В Харькове враг обстрелял дома и гаражи

сегодня, 14:30
Автор:

Козлова Альбіна
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11 июля Харьков оккупанты обстреляли из ракетных систем залпового огня. Попали в гражданские постройки – торговый центр, жилые дома, гаражи. Об этом сообщают в Харьковской ОВА.

Артиллерийский обстрел домов и ТЦ в Харькове: есть жертвы

фото Телеграм Харьковская ОВА

Информация о взрывах в городе появилась около 10.30. Граждан просили не выходили на улицу без надобности. По состоянию на 12:20 по данным медиков скорой помощи в Харькове в результате атаки россиян погибли три человека, получили травмы и осколочные ранения 31 человек, среди них двое несовершеннолетних — 4 и 16 лет. Дети госпитализированы в состоянии средней тяжести в больницы.

По информации госадминистрации, россияне ударили из РСЗО по одному из районов, в результате есть попадание снарядов во дворы частных домов, разрушены гаражи, сгорело несколько частных автомобилей. На месте работали спасатели.

Известно о гибели 6 человек в Харькове. Начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Все погибшие – гражданские, среди них 17-летний парень, ехавший на авто с отцом. От взрыва оба погибли на месте — их тела изуродованы.

В течение суток оккупанты нанесли три ракетных удара по городу, одна из ракет попала в шестиэтажный жилой дом. От взрыва разрушен один из подъездов. Из-под завалов спасена 86-летняя женщина. Информация о пострадавших уточняется. Еще две ракеты попали в школу и землю недалеко от складских помещений. Россияне массово обстреливают населенные пункты в Чугуевском, Изюмском, Богодуховском и Харьковском районах области.

Как писал портал, не прекращаются ракетные удары и обстрелы из артиллерии в Луганской области, в области продолжаются ожесточенные бои. Вооруженные силы отбили атаки врага у Золотаровки, Верхнекаменского. Оккупанты не могут продвинуться в Северск и стягивают артиллерию и технику в район Белогоровки.

Артиллерийский обстрел домов и ТЦ в Харькове: есть жертвы - фото 2
Артиллерийский обстрел домов и ТЦ в Харькове: есть жертвы - фото 3
Артиллерийский обстрел домов и ТЦ в Харькове: есть жертвы - фото 4
Артиллерийский обстрел домов и ТЦ в Харькове: есть жертвы - фото 5
Артиллерийский обстрел домов и ТЦ в Харькове: есть жертвы - фото 6



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Источник: https://t.me/kharkivoda
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