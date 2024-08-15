Армо-скотч заканчивается: озвучено невероятное количество российских пленных

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Ткачик Олеся
Синий армо-скотч, который используют для пленных российских военных, заканчивается, и это — не шутка, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он даже допустил, что, возможно, скоро пойдут сборы на армированый скотч.
Российские военные сдаются в плен
При этом Коваленко подчеркнул, что за неполные две недели Курской операции у ВСУ более 2 тысяч пленных, хотя по неофициально информации речь идет о 2,5 тысячи пленных российских военных. В большей степени речь идет о срочниках.
По его мнению, сейчас речь идет об очень хороших новостях для украинских военных, которые находятся в российском плены.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские военные в Курской области взяли в плен более сотни российских солдат. Рота приняла такое решение после того, как военное руководство оставило их на произвол судьбы, об этом информирует пресс-служба проекта "Хочу жить". При этом известно, что военные сдались в плен имея запас боеприпасов и еды.
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