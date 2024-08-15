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Армо-скотч заканчивается: озвучено невероятное количество российских пленных

Российские военные в Курской области пачками попадают в плен ВСУ, и это очень хорошая новость для тех, кто находится в российском плену

сегодня, 13:37
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Ткачик Олеся

Синий армо-скотч, который используют для пленных российских военных, заканчивается, и это — не шутка, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он даже допустил, что, возможно, скоро пойдут сборы на армированый скотч.

Армо-скотч заканчивается: озвучено невероятное количество российских пленных

Российские военные сдаются в плен

При этом Коваленко подчеркнул, что за неполные две недели Курской операции у ВСУ более 2 тысяч пленных, хотя по неофициально информации речь идет о 2,5 тысячи пленных российских военных. В большей степени речь идет о срочниках.

"Для понимания, вся группировка Курск составляла до 10 тыс. тел. То есть, 1/4 группировки в минус только пленными. Что там по 200 и 300 сложно сказать. Более-менее вменяемая информация пока только по пленным. При этом, на вторую неделю операции в плен продолжают попадать именно срочники. То есть, несмотря на происходящее их так и не убрали в тыловую зону Курской области. И это очень хорошо, причём не только потому что явно указывает на ресурсный кризис российских войск", — говорит Александр Коваленко.

По его мнению, сейчас речь идет об очень хороших новостях для украинских военных, которые находятся в российском плены.

"Сегодня сотни и тысячи сдающихся в плен срочников российских войск, завтра сотни и тысячи вернувшихся домой наших героев и героинь", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские военные в Курской области взяли в плен более сотни российских солдат. Рота приняла такое решение после того, как военное руководство оставило их на произвол судьбы, об этом информирует пресс-служба проекта "Хочу жить". При этом известно, что военные сдались в плен имея запас боеприпасов и еды.





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Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid0bgWhs7Z3AXHdhQtt3tFkQ64K9G2F1ttWvH5gZ9yG9Rnd2G5h4Dubcoi1w4ZW9P67l
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