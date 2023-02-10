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Армия РФ за сегодня выпустила более сотни ракет по территории Украины

Вражеская армия применила 29 зенитных управляемых ракет С-300 и 71 крылатую ракету воздушного и морского базирования. Кроме того, нанесла 12 авиационных ударов

сегодня, 20:10
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Автор:

Моесеенко Валентина

Продолжаются 352 сутки российского широкомасштабного вторжения. Оперативную ситуацию на вечер обнародовали в Генштабе ВСУ, пишут "Комментарии".

Армия РФ за сегодня выпустила более сотни ракет по территории Украины

Рашисты направили на Украину более 100 различных ракет

Российская Федерация осуществила пуски более 100 ракет во время очередного массированного ракетного удара по территории нашей страныПо предварительной информации, враг применил 29 зенитных управляемых ракет С-300 и 71 крылатую ракету воздушного и морского базирования. 61 крылатую ракету уничтожили наши защитники. Кроме того, захватчики нанесли 12 авиационных ударов, 2 из которых – с применением БпЛА типа "Шахед-136". В частности, по гражданской инфраструктуре ", – говорится в вечерней сводке.


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По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, враг осуществил еще более двух десятков   обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

В ответ авиация Сил обороны Украины в этот день нанесла 12 ударов по районам сосредоточения живой силы противника и военной техники рашистов, а также два удара по позициям ЗРК врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии разили два района сосредоточения личного состава армии РФ, состав с боеприпасамипозицию ЗРК и еще два важных объекта вражеской армии.

Как писали "Комментарии", рашисты по Украине били крылатыми ракетами типа Х-101/Х-555, "Калибр", а также ракетами комплекса С-300. Кроме этого, враг применял ударные БпЛА типа Shahed. Авиационные и ракетные атаки были осуществлены с применением самолетов стратегической авиации Ту-95 с акватории Каспийского моря и Волгодонска и носителей крылатых ракет в акватории Черного моря. Удары ракетами комплекса С-300 были нанесены из районов Белгородской области и временно оккупированной территории Запорожской области в районе города Токмак.



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