Армия РФ уже была бы в Ужгороде: в Чехии сделали тревожное заявление

Замминистра обороны Чехии Ян Йиреш во время дебатов в парламенте 9 января опроверг утверждение, что военная помощь западных партнеров "препятствует дипломатическому и мирному решению конфликта". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "České noviny".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Обсуждение касались петиций антиправительственной группы "Чехия против бедности", в которых предлагается остановить риторику о том, что "Чехия находится в состоянии войны" и прекратить поставки вооружений в Украину.

Представитель ассоциации и председатель непарламентской партии "Право уважения и достоинства" (PRO) Индржих Райхл и другие представители политсилы отметили необходимость дипломатического и мирного решения конфликта. По мнению Райхла, заявления о том, что Чехия воюет за Украину, не соответствуют действительности. Он назвал это ложью и чистой манипуляцией.

"Каждый, кто толкает Украину к дальнейшему продолжению конфликта, толкает Украину к уничтожению. Каждый день затягивания войны в Украине — это больше страданий, больше ненужных смертей, больше ненужного кровопролития, больше экономических потерь и дальнейшее ухудшение позиции Украины на переговорах о возможном мире", — отметил глава "Права уважения и достоинства".

В ответ заместитель министра обороны Чехии Ян Йиреш отметил, что решение о прекращении войны полностью зависит от России и ее президента Владимира Путина.

"Вражеские ракеты не упадут на территорию Чехии, если мы поможем Украине защитить свою независимость", — сказал он.

Он обратил внимание на то, что Россия сама неоднократно говорила о борьбе против всего Запада, в том числе и против Чехии.

"Несомненно, что, если бы мы не поддержали Украину в военном плане с самого начала — Чехия, Польша, почти все другие европейские страны и другие страны мира, — российская армия была бы сегодня в Киеве, или даже в Ужгороде", — сказал Йиреш.

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