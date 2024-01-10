Армия РФ уже была бы в Ужгороде: в Чехии сделали тревожное заявление

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Кравцев Сергей
Замминистра обороны Чехии Ян Йиреш во время дебатов в парламенте 9 января опроверг утверждение, что военная помощь западных партнеров "препятствует дипломатическому и мирному решению конфликта". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "České noviny".
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Обсуждение касались петиций антиправительственной группы "Чехия против бедности", в которых предлагается остановить риторику о том, что "Чехия находится в состоянии войны" и прекратить поставки вооружений в Украину.
Представитель ассоциации и председатель непарламентской партии "Право уважения и достоинства" (PRO) Индржих Райхл и другие представители политсилы отметили необходимость дипломатического и мирного решения конфликта. По мнению Райхла, заявления о том, что Чехия воюет за Украину, не соответствуют действительности. Он назвал это ложью и чистой манипуляцией.
В ответ заместитель министра обороны Чехии Ян Йиреш отметил, что решение о прекращении войны полностью зависит от России и ее президента Владимира Путина.
Он обратил внимание на то, что Россия сама неоднократно говорила о борьбе против всего Запада, в том числе и против Чехии.
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