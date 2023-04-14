Армия РФ получила уже вторую в этом году партию БМП (ВИДЕО)



















Армия страны-агрессорки получила обещанные боевые машины пехоты (БМП). Это вторая партия от "Курганмашзавода" боевых машин пехоты переданных в 2023 году, пишут "Комментарии".



Военные России получили вторую в 2023 году партию БМП-3

Изготовлением военных машин занимается предприятие "Курганмашзавод", входящее в холдинг "Высокоточные комплексы" российской корпорации "Ростех". Вторая партия БМП-3 передана в рамках выполнения государственного оборонного заказа, запланированного на первый квартал. На обнародованном видео предприятия видно, что было отправлено несколько десятков боевых машин.

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Боевые машины пехоты прошли все необходимые ходовые и стрельбные испытания на полигоне предприятия. Поставленная техника оснащена основным прицелом наводчика-оператора "Содема" и дополнительными комплектами защиты – броневыми экранами и решетками.

Сегодня "Курганмашзавод" из-за больших заказов работает в усиленном режиме шесть дней в неделю по 12 часов, а на некоторых участках установлен круглосуточный график. Первая партия была отправлена ​​в начале февраля этого года. Тогда также не сообщалось о точном количестве отправленных машин.

БМП-3, в отличие от предыдущих версий, имеет новую ходовую часть, двигатель, систему вооружения, гидромеханическую трансмиссию. Кроме того, производитель заявил и о повышенной защищенности экипажа. На новых боевых машинах пехоты страны-агрессорки установлены водометные движители, используемые для форсирования водных помех. Переднее расположение моторно-трансмиссионного отделения заменено кормовой – по танковой схеме. Это улучшает обзор механика-водителя, жизнеспособность внутреннего объема, а также выгоднее распределяется вес по длине машины.





Напомним, как говорилось на портале "Комментарии", именно оснащение БМП-3 включает 100-мм пушку 2А70, 30-мм автоматическую пушку, 7,62-мм пулемет ПКТ, систему управления огнем, полуавтоматический механизм зарядки, прицел с функцией ночного. , стабилизатор вооружения

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