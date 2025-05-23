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Армия РФ обходит Константиновку: логистика ВСУ под угрозой

Россияне продолжают наступать в Донецкой области

23 мая 2025, 22:44
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Марьян Ощановский

Российские оккупанты постепенно обходят город Константиновку, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Армия РФ обходит Константиновку: логистика ВСУ под угрозой

РФ наступает в Донецкой области. Фото из открытых источников

По его словам, в районе Константиновки у Сил обороны Украины большие проблемы с логистикой, а окружение города может привести к его потере.

"На направлении большие проблемы с логистикой. Саму Константиновку россияне постепенно начинают обходить, что сами понимаете, чем может закончиться", — рассказал военный "Алекс".

Офицер ВСУ добавил, что на этом направлении россияне усиливают, наступательные действия, а потому военные активно применяют "бомберы" не только для ударов по вражеской технике и личному составу, но и для решения собственных логистических проблем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стремление Кремля полностью захватить как минимум четыре области Украины толкает военные власти на креатив. Чтобы нарастить количество солдат, брошенных командованием в "мясные штурмы", в России пустили в ход схему с набором военных якобы для работы в тыловых районах. На самом же деле, как выяснило "Верстка", никаких гарантий распределения рекрутов на тыловые должности не существует.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что заявление российского диктатора Владимира Путина о создании "буферной зоны" прозвучало на фоне усилий о мире, прекращении огня и убийств. Глава МИД отметил, что такие действия российского президента исключают мирные усилия и показывают, что Путин был и остается единственной причиной продолжения убийств. "Путину нужно столкнуться с большим давлением, чтобы прекратить эту войну", — подчеркнул он.



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Источник: https://t.me/officer_alex33/5589
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