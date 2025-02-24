Армия РФ кардинально изменилась за 3 года войны: на что теперь делает ставку Путин

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Кравцев Сергей
После трех лет конфликта сухопутные войска России радикально изменились. Теперь Россия полагается на массу, а не на качество, чтобы продолжать войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).
Российские войска. Фото: из открытых источников
Как отмечают британские специалисты, предшествующие вторжению попытки создать современные профессиональные силы, способные проводить сложные операции, были сведены на нет существенными потерями.
По данным британской разведки, Россия потеряла не менее 3750 основных боевых танков и 8400 бронемашин. Большие запасы танков и бронемашин, наследие Советского Союза, были единственным средством для России восполнить эти крупные потери.
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