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Армия РФ кардинально изменилась за 3 года войны: на что теперь делает ставку Путин

Британские разведчики назвали главную черту российской армии после трех лет войны

24 февраля 2025, 13:00
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Кравцев Сергей

После трех лет конфликта сухопутные войска России радикально изменились. Теперь Россия полагается на массу, а не на качество, чтобы продолжать войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Армия РФ кардинально изменилась за 3 года войны: на что теперь делает ставку Путин

Российские войска. Фото: из открытых источников

Как отмечают британские специалисты, предшествующие вторжению попытки создать современные профессиональные силы, способные проводить сложные операции, были сведены на нет существенными потерями.

"Потери личного состава России в размере более 860 тысяч убитых и раненых подорвали качество российских сил. Большинство личного состава, в настоящее время служащего в российских вооруженных силах, прошли минимальную подготовку, и российские командиры используют базовую тактику для продвижения вперед, несмотря на связанные с этим высокие показатели потерь", — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, Россия потеряла не менее 3750 основных боевых танков и 8400 бронемашин. Большие запасы танков и бронемашин, наследие Советского Союза, были единственным средством для России восполнить эти крупные потери.

"Несмотря на потери, понесенные ее сухопутными войсками, российские войска смогли оказывать постоянное давление на украинскую оборону. Территориальное продвижение России в Украине ускорилось в 2024 году, хотя в начале 2025 года замедлилось. Продолжающиеся атаки подкреплялись терпимостью российского руководства к потерям и количественным превосходством сухопутных войск России по сравнению с Вооруженными силами Украины", — отмечают в Минобороны Британии.

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Источник: https://x.com/DefenceHQ/status/1893961168584134757
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