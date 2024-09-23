Армия РФ использует на войне в Украине "солдатов-рабов": детали

Армия России своих солдат бросает не только в "мясные штурмы", но и применяет "солдатов-рабов" для рытья окопов и быстрого зарыва в землю, заявил командир экипажа БПЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш.

Российские военные. Фото из открытых источников

Украинский военный Андрей Отченаш в эфире "Мы — Украина" рассказал о тактике быстрого рытья окопов, применяемой российской армией на войне в Украине. По его словам, у россиян есть целые подразделения "солдатов-рабов", которым не выдают оружие и заставляют рыть защитные укрепления.

"Я считаю, что в РФ одни из самых мощных инженерных войск в мире, к сожалению, из-за того, что у них есть условно солдаты-рабы. Как бы это смешно ни звучало, но это целые подразделения "одноразок", которых запускают, чтобы они копали окопы, позиции", — рассказал Отченаш.

Военный отмечает, что неоднократно наблюдал, как россиян завозили невооруженными группами с кирками и лопатами для рытья окопов. По его словам, отсутствие оружия становится дополнительной мотивацией для россиян быстро рыть норы и работать без отдыха.

Отченаш указывает, что, несмотря на постоянные удары по этим российским подразделениям, россияне посылают новые и возводят укрепления.

"Ты как будто забрасываешь их боеприпасами, уничтожаешь личный состав, а они просто присылают новое мясо, которое продолжает копать. Это выглядит, как зомби-ленд, но он, к сожалению эффективный", — подытожил военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в американские СМИ озвучили потери Украины и России на войне. По данным на основе западной разведки, Украина потеряла 80 тысяч военных погибшими и 400 тысяч ранеными. Россия потеряла 600 тысяч военных, из которых почти 200 тысяч считаются погибшими. Зеленский отреагировал на озвученные потери Украины и указал, что это ложь.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле ответили, видят ли альтернативы закончить войну в Украине.



