Армия РФ драгоценные «Кинжалы» фактически выбрасывает в мусор, - военный эксперт

За 11 месяцев полномасштабной войны на территории Украины армия страны-террористки использовала "Кинжалы" менее десяти раз. По данным военного обозревателя и бывшего спикера Вооруженных сил Украины Владислава Селезнева, которые он озвучил в телеэфире, это очень дорогие ракеты, и их на вооружении российской армии не так уж много – около 30 единиц, пишут "Комментарии".



Сбитый «Кинжал»

Он напомнил, что первый случай применения Кинжала был еще весной прошлого года во время нанесения ракетного удара по военному объекту в Ивано-Франковской области.

“Путинская армия использует эти ракеты – такое дорогое и немногочисленное вооружение для крайне важных целей. Но они их больше не достигают”, — сказал Селезнев.

По словам военного обозревателя, дроновая атака, состоявшаяся минувшей ночью на территории Украины, была призвана максимально истощить боевые запасы украинских сил противовоздушной обороны. Далее было совершено по меньшей мере две ракетные атаки, они были масштабными, ракеты летели по всей территории Украины. Из 55 ракет украинская ПВО уничтожила 47. А ночью сбила все 24 летевших дрона.

При этом Селезнев констатировал, что активная ракетная деятельность путинской армии против суверенной Украины все же дает определенные результаты. Украинская энергосистема имеет некоторые повреждения. Но вряд ли это остановит украинские Силы обороны в их стремлении освободить от вражеских войск территорию Украины в границах 1991 года.

“В определенной степени – это такой акт отчаяния. Путин лично и путинская армия в целом, несмотря на громкие заявления пропагандистов, очевидно, что ничего вменяемого и отвечающего тем ресурсам, которые ежесуточно вкладывает путинская армия в эту войну, росармия не приобрела. Она несет огромные потери, маркеролог российских потерь ежесуточно увеличивается на цифру более 500 погибших российских солдат”, — подытожил Владислав Селезнев.

Американские и британские военные аналитики все же предполагают, что Россия применяет "Кинжалы", но считают, что она имеет не военно-тактическую, а скорее политическую цель — показать НАТО готовность к эскалации.

"Использование такой дорогой, редкой и высокотехнологичной системы для поражения гражданских объектов, скорее всего, сигнализа есть и демонстра есть намерение и способность к эскалации, а не стремление к достижению конкретной военной цели", — говорится на сайте американского аналитического центра "Институт по изучению войны".

К слову, "Кинжал" — это ракета двойного назначения, которая может нести ядерную боевую нагрузку, хотя ракеты, как и используются в Украине, несут в основном обычный осколочно- фугасный заряд.

Напомним, как говорилось на страницах "Комментариев", Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что армия государства-террористки запускала сегодня ракеты Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59 с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря.

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