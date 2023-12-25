Армия РФ авиабомбами обстреляла Нью-Йорк: есть раненые

Российские войска и дальше продолжают обстрел украинских территорий. На этот раз армия РФ обстреляла украинский поселок Нью-Йорк в Донецкой области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Офиса генерального прокурора Украины.



Последствия атаки по Нью-Йорку. Фото: Офис Генерального прокурора

Согласно данным следствия россияне обстреляли прифронтовый поселок Нью-Йорк, в результате чего были ранены двое гражданских лиц.

"Двое гражданских получили телесные повреждения в результате атаки врага в пгт Нью-Йорк Торецкой городской общины. Пострадавшие — мужчина 68 лет и его 64-летняя жена находились во дворе, когда рядом с ними произошло попадание средства поражения", — сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Пара обратилась за помощью к соседям, которые вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали осколочные ранения.

Кроме атаки по Нью-Йорку россияне также обстреляли прифронтовый поселок Очеретино. Здесь мужчина 62 лет получил ранение бедра при управлении автомобилем от взрыва российского снаряда.

В настоящее время руководство Донецкой областной прокуратуры начало досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны согласно ч. 1 ст. 438 УК Украины.

По предварительным данным, россияне атаковали гражданских лиц управляемыми авиационными бомбами.

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