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Армия РФ авиабомбами обстреляла Нью-Йорк: есть раненые

Российская армия атаковала управляемыми авиационными бомбами гражданское население в поселке Нью-Йорк, Донецкой области.

сегодня, 09:15
Автор:
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Slava Kot
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Российские войска и дальше продолжают обстрел украинских территорий. На этот раз армия РФ обстреляла украинский поселок Нью-Йорк в Донецкой области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Офиса генерального прокурора Украины.

Армия РФ авиабомбами обстреляла Нью-Йорк: есть раненые

Последствия атаки по Нью-Йорку. Фото: Офис Генерального прокурора

Согласно данным следствия россияне обстреляли прифронтовый поселок Нью-Йорк, в результате чего были ранены двое гражданских лиц.

"Двое гражданских получили телесные повреждения в результате атаки врага в пгт Нью-Йорк Торецкой городской общины. Пострадавшие — мужчина 68 лет и его 64-летняя жена находились во дворе, когда рядом с ними произошло попадание средства поражения", — сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Пара обратилась за помощью к соседям, которые вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали осколочные ранения.

Кроме атаки по Нью-Йорку россияне также обстреляли прифронтовый поселок Очеретино. Здесь мужчина 62 лет получил ранение бедра при управлении автомобилем от взрыва российского снаряда.

В настоящее время руководство Донецкой областной прокуратуры начало досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны согласно ч. 1 ст. 438 УК Украины.

По предварительным данным, россияне атаковали гражданских лиц управляемыми авиационными бомбами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский военный из "Легиона свободы" объяснил, какими методами можно сдержать российские силы в боях под Авдеевкой.
Также "Комментарии" писали, что в воздушных силах посчитали количество ракет, которые Россия выпустила по Украине начиная с 24 февраля 2022 года.



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Источник: https://t.me/pgo_gov_ua/20082
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