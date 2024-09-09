На фронте не хватает личного состава, заявил военный Игорь Луценко. В этом контексте он напомнил, как США во время Вьетнамской кампании боролись с нехваткой бойцов, при этом подчеркнув, что Украина может извлечь из этого определенные уроки.

Мобилизация в Украине

Так вот, говорит Игорь Луценко, по инициативе президента США Линдона Джонсона и министра обороны Роберта Макнамары, студентам колледжей разрешили получать отсрочку. В результате дефицит призывников в действующих войсках восполнялся выходцами из бедных слоев и рабочего класса.

"Но в 1966 году нехватка кадров стала особенно остро и Макнамара запустил Проект 100 000, представленный общественности как закон о "социальной коррекции". В рамках него за пять лет 345 тыс. человек с низким уровнем IQ и образования присоединились к ВСУ, ой, то есть к армии США, получив в американском обществе неформальное название "Дебилы Макнамары", – отметил Луценко.

Впрочем, по его словам, несмотря на то, что многие из этих людей неплохо преуспели на службе, среди них фиксировалось большое количество случаев СЗЧ, неповиновения приказам, нападениям на сослуживцев и других военных преступлений. Тем не менее, поначалу им удалось снизить остроту кадрового голода. Временно.

"Однако в дальнейшем, в связи с потерями на Покровском направлении, ой, то есть в боях с вьетконговцами, их количества оказалось недостаточно и отчаявшиеся функционеры Пентагона вновь снизили требования к призывному контингенту. В результате в армию ринулись уголовники, наркоманы и психически больные, которые в среде профессиональных военных не вызывали ничего, кроме пренебрежения", — говорит Луценко.

Например, по его словам, комендант корпуса морской пехоты США Луис Уилсон, не стесняясь, называл их "подонками общества", а генерал Уильям Вестморленд выражал ужас от присутствия в военных рядах последних лет вьетнамской войны этих "неразумных, преступных и неподготовленных" людей.

Нам следует ввести качественные, а не только количественные показатели эффективности работы ТЦК. К примеру, если большой процент рекрутов определенного ТЦК идет в СЗЧ, или наоборот, получает служебные награды — соответственно и оценивать такую работу. Следовательно, дополнительный бонус получат те подразделения, в который процент СЗЧ меньше — тогда ТЦК с большей охотой будут туда направлять рекрутов", — отметил Луценко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ВР также раскритиковали работу ТЦК.



