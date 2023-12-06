Армии Украины нужно перейти к глухой обороне: военный назвал причины

Военным Сил обороны Украины нужно переходить в глухую оборону, потому что российские оккупанты скопили силы, беспилотники и много артиллерии. Теперь нужно беречь военных и брать курс на удержание позиций. Об этом сказал командир взвода БПЛА 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка ВСУ Андрей Серган.

Военный заявил, что нужно перейти в глухую оборону (фото из открытых источников)

Как сообщает Радио Свобода, военный заявил, что на этом этапе войны нужно перейти к глухой обороне.



"Прежде всего — сохранить людей, зарыться максимально, заминироваться, чтобы нас не выбили оттуда (с занимаемых позиций) при любых условиях", — говорит Серган.



Как дальше утверждает командир 59-й ОМБр, все зависит от политики, поставки вооружения, боеприпасов и работы наземных дронов.



"...На этом этапе нужно переходить в глухую оборону, это моя точка зрения... А там будет видно, возможно, и сохраним Авдеевку. Это все зависит даже не от военных, это зависит от политики, от поставок вооружения, боеприпасов" и тех же наземных дронов. Только тогда можно говорить о результатах — сохраним мы Авдеевку. Или нет", — говорит украинский военный.



Еще Андрей Серган говорит, что российская армия продолжает штурмовать позиции украинских военных.



"Еще раз повторяю, если даже будет потеря завода (Авдеевского коксохима), что, конечно, стратегически невыгодно, но это не потеря страны. Это всего лишь шаг назад, потом предстоит сделать два шага вперед. Поэтому важно не нагнетать ситуацию..." ",- завершил украинский защитник.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, сколько снарядов получили ВСУ вместо обещанного миллиона. В течение текущего года Украина получила от стран ЕС всего 480 тысяч снарядов, в то время как Брюссель обещал миллион боеприпасов.

