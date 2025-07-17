Бывший советник Офиса Президента Украины, блогер, запрещенный в Украине, Алексей Арестович, снова комментирует события, которые происходят в Украине. При этом сам он находится за границей.

Арестович заявил, возможны ли протесты в Украине

Арестович заявил, что санкциями Россию не остановить.

"Российская армия реализует политическую задачу – захват территорий четырёх областей. О захвате всей Украины речи не идёт.

Разговоры о том, что Путин не может остановить войну, потому что боится возвращения миллиона солдат с фронта – несостоятельны. Численность российской армии увеличивается не только за счёт войны в Украине. Им не хватает личного состава на новые военные округа", – заявил Арестович.

По словам блогера, также несостоятельны и разговоры о том, что в Украине "придут военные с войны и наведут порядок".

"Ничего они не наведут. Военные вернутся злыми с проигранной войны. Уже сейчас в Украине накапливается протестный потенциал — как среди гражданских, так и среди военных", – отмечает Арестович.

По его словам, сейчас протесты в Украине невозможны: "гражданских быстро отправят на фронт, а военных — ещё дальше на фронт, откуда точно не попротестуешь".

"Но рано или поздно война закончится. И куда направится протестный потенциал в Украине после окончания войны — открытый вопрос", – отмечает он.

По его словам, что украинская власть может предложить людям после войны два варианта: либо Украина пойдёт по пути нейтралитета и смены идеологии, либо по пути усиления национализма.

"Тогда страну можно будет смело переименовать в "ТЦК", а её единственным будущим станет Руина.

Когда война закончится, перед Украиной встанут куда более серьёзные вызовы, чем ночные удары "Шахедами" или наступление в Сумской области", – добавил Арестович.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что пропаганда РФ распространяет фейковое видео, на котором командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий якобы заявляет, что "у государства нет средств проводить идентификацию тел погибших на войне и выплачивать каждой семье компенсацию". В то же время, он якобы призывает людей выходить на акции протеста против власти.