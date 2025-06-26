«Украинцы должны выходить на протест против власти»: что известно

Пропаганда РФ распространяет фейковое видео, на котором командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий якобы заявляет, что "у государства нет средств проводить идентификацию тел погибших на войне и выплачивать каждой семье компенсацию". В то же время, он якобы призывает людей выходить на акции протеста против власти. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО, где отмечают, что это фейк.

Россияне используют дипфейк Билецкого, чтобы дестабилизировать ситуация

"На самом деле это видео не имеет ничего общего с реальностью и создано по технологии deepfake. В частности, об этом свидетельствуют неестественные движения губ и жестикуляция. Подобных заявлений Андрей Белецкий не делал", – отмечают в ЦПД.

Там добавляют, что спекуляции и фейки вокруг чувствительной для общества темы возвращения тел погибших являются обычным приемом русской пропаганды. С помощью подобных фейков враг пытается дискредитировать украинские власти, посеять панические настроения и спровоцировать раскол в украинском обществе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что журналистам показали процесс репатриации и идентификации тел погибших. Как именно Россия издевается над памятью павших, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

"Россия передает тела наших погибших в изуродованном, гнилостном состоянии, нарушая условия хранения тел. Кое-где тела фрагментированы настолько, что для идентификации нужны несколько ДНК-экспертиз, а тело одного человека можно составить из десятков частей", – отмечает министр. По его словам, в 20 случаях этого года останки украинцев были смешаны с телами и останками тел российских солдат.