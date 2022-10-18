Арестович заявил, что Украину ждет новая волна мобилизации

Из-за того, что Россия отправляет на войну в Украину новых кафиров, очередная волна мобилизации может произойти и в нашей стране. Такое предположение сделал советник офиса президента Алексей Арестович во время разговора с российским правозащитником Марком Фейгиным 17 октября.

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

"Украина немного расслабилась. Происходит вторая фаза войны, противник нашел способы ведения боевых действий, которые для нас составляют значительную проблему. После Харьковской операции возникло ощущение, что это — там, где-то далеко. У нас сложился такой общественный договор, что где-то воюет армия и добровольцы, а другие могут посидеть в кафе.Оказалось, что это не так.Они насыщают войска мобилизованными, которые кое-как стреляют, но все равно — стреляют.И мы залезаем в новую фазу войны, которая будет непростая.От нас нужна снова мобилизация — психологическая, военная, политическая. По всей вероятности, продолжится мобилизация личного состава. Для этого нужно быть готовым. Ведь когда сюда придут миллионы российских мобилизованных, нам предстоит тоже мобилизация", — заявил Арестович.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин объявил войну не только Украине. Россия ведет войну не просто против Украины. Действия президента России Путина являются "объявлением войны всему свободному демократическому миру". Поэтому европейским странам нужно быть начеку, в частности, нужно быть внимательными властям Германии, где Путин способен организовать политические убийства. Главы двух крупнейших разведывательных служб Германии обвинили президента России Путина в том, что он де-факто напал на весь Запад, напав на Украину. Глава Федеральной разведывательной службы Бруно Каль заявил, что, судя по действиям Кремля, Путин сегодня ведет войну не только против Украины, но и всего западного мира.

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