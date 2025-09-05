logo

Арестович спрогнозировал, поедет ли Зеленский в Москву
Арестович спрогнозировал, поедет ли Зеленский в Москву

Алексей Арестович заявил, то Зеленский может упустить «историческое приглашение»

5 сентября 2025, 12:29
Бывший советник Офиса Президента Украины и запрещенный в Украине блогер Алексей Арестович прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что он ждет президента Украины в Москве для двусторонних переговоров и назвал это приглашение "историческим".

Арестович спрогнозировал, поедет ли Зеленский в Москву

"Приглашение Путиным Зеленского в Москву под "…100 % гарантии безопасности" это вызов. Не приехать – поколебать имидж "не сбежавшего", стать "не поехавшим".

Поехать – получить уникальный шанс", – заявляет Арестович.

Он подчеркнул, что и Россия, и Украина наделали за 34 года такое количество взаимных глупостей, так далеко зашли по пути оскорблений и взаимного вреда, что давно пора было бы сесть за стол и начать решать этот застарелый конфликт от самых его причин.

"Шанс этот будет упущен. Путин способен на историческое приглашение, но ни один из нынешних украинских политиков неспособен на историческое действие, только на электоральное.

- Поводья затянул.

Эх, жалкий же ездок", – пишет Арестович.

Напомним, что сам Арестович боится ехать в Россию, если ему не гарантируют безопасность, поскольку не хочет оказаться в российской тюрьме. Об этом он заявил в интервью российскому блогеру Николаю Соболеву.

"Смотря кто. Кто даст гарантии, что меня не арестуют? А сидеть в российской системе отбывания наказания в мои жизненные планы не входит. К примеру, потому, что мне там не дадут озвучивать аудиокниги. Вот если скажут: сиди, но озвучивай аудиокниги, я даже готов рассмотреть этот вариант. Но поскольку вероятнее всего не дадут, я не уеду. Пока мне не гарантируют безопасность", – заявил Арестович.



