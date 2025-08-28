Рубрики
Недилько Ксения
Запрещенный в Украине блогер и бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович согласился приехать в Россию, если ему дадут гарантии безопасности. Об этом он заявил в эфире с российским блогером Николаем Соболевым.
Арестович готов немедленно поехать в Россию: но есть условие
Так, россиянин задал вопрос Арестовичу, хотел ли тот приехать в Россию.
"В каком статусе, я ведь экстремист и террорист там у вас".
"А если бы, допустим, получилось бы, чтобы вас кто-нибудь пригласил в Россию, прилетели бы?" – спрашивает Соболев.
"Смотря кто. Кто даст гарантии, что меня не арестуют? А сидеть в российской системе отбывания наказания в мои жизненные планы не входит. К примеру, потому, что мне там не дадут озвучивать аудиокниги. Вот если скажут: сиди, но озвучивай аудиокниги, я даже готов рассмотреть этот вариант.
Но поскольку вероятнее всего не дадут, я не уеду. Пока мне не гарантируют безопасность", – заявил Арестович.
"А если гарантируют безопасность?"
"А если гарантируют, я немедленно приеду, потому что нужно приехать и поговорить, посмотреть", – отметил он.
Напомним , портал "Комментарии" писал, что Алексей Арестович прокомментировал новый законопроект, согласно которому – попытка незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска или с поддельными документами наказываться:
- штрафом от 51 тысяч до 170 тысяч гривен;
- или лишением свободы до 3 лет.
"Ко Дню Независимости подготовили законопроект, где "...ужесточение ответственности за попытку побега из страны".
Государства-аналоги:
- Куба,
- Северная Корея,
- Иран,
- Сирия,
– бывший СССР.
Скажите — это уже эволюция достоинства или пока только революция?.. И где девочки с картонками?.." – пишет Арестович. В свою очередь народный депутат Украины Алексей Гончаренко уже заявил, что подающий премьер-министр Юлия Свириденко законопроект не будет поддержан Радой.