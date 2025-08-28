Запрещенный в Украине блогер и бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович согласился приехать в Россию, если ему дадут гарантии безопасности. Об этом он заявил в эфире с российским блогером Николаем Соболевым.

Арестович готов немедленно поехать в Россию: но есть условие

Так, россиянин задал вопрос Арестовичу, хотел ли тот приехать в Россию.

"В каком статусе, я ведь экстремист и террорист там у вас".

"А если бы, допустим, получилось бы, чтобы вас кто-нибудь пригласил в Россию, прилетели бы?" – спрашивает Соболев.

"Смотря кто. Кто даст гарантии, что меня не арестуют? А сидеть в российской системе отбывания наказания в мои жизненные планы не входит. К примеру, потому, что мне там не дадут озвучивать аудиокниги. Вот если скажут: сиди, но озвучивай аудиокниги, я даже готов рассмотреть этот вариант.

Но поскольку вероятнее всего не дадут, я не уеду. Пока мне не гарантируют безопасность", – заявил Арестович.

"А если гарантируют безопасность?"

"А если гарантируют, я немедленно приеду, потому что нужно приехать и поговорить, посмотреть", – отметил он.

Напомним , портал "Комментарии" писал, что Алексей Арестович прокомментировал новый законопроект, согласно которому – попытка незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска или с поддельными документами наказываться:

- штрафом от 51 тысяч до 170 тысяч гривен;

- или лишением свободы до 3 лет.

"Ко Дню Независимости подготовили законопроект, где "...ужесточение ответственности за попытку побега из страны".

Государства-аналоги:

- Куба,

- Северная Корея,

- Иран,

- Сирия,

– бывший СССР.

Скажите — это уже эволюция достоинства или пока только революция?.. И где девочки с картонками?.." – пишет Арестович. В свою очередь народный депутат Украины Алексей Гончаренко уже заявил, что подающий премьер-министр Юлия Свириденко законопроект не будет поддержан Радой.