Арестович рассказал о тайных переговорах Кремля по Украине

Представители российских властей пытаются вести подковерные переговоры по Украине. Москва наносит шантаж массированными ударами по объектам инфраструктуры.

Олексій Арестович (фото з відкритих джерел)

"Никакой тайны нет. Посмотрите на попытки Турции постоянно выступить посредником, посмотрите на публикации в The New York Times о том, что Бернс (директор ЦРУ) встречался с Нарышкиным (глава службы внешней разведки РФ). Это аналитика того, что есть в открытых источниках. . Переговоры так или иначе идут, плюс постоянные заявления главы МАГАТЭ. В нашей прессе есть сообщения о переговорах по судьбе Запорожской АЭС", — рассказывает экс-советник офиса президента Алексей Арестович, комментируя ситуацию ТСН.

Как он продолжил, Кремль хочет выторговать территории Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей Украины и Крым, которые им нужно, чтобы через 10 лет все повторилось.

"Второе — я подозреваю, что нейтралитет Украины. Проблемы языка, церкви — это второстепенное, чтобы торговаться с более высокой горки", — отмечает экс-советник ОП.

Арестович продолжил, что не исключает, что РФ может торговаться за ограниченную армию, снятие санкций Запада.

"Они пытаются создать из зерновой сделки прецедент снятия санкций. Они пытаются показать, что у них есть действенный механизм, который приведет к силовому снятию ограничений", — заключает Алексей Арестович.

Напомним, что "Комментарии" писали о тайных переговорах с Россией об Украине. Белый дом не санкционировал и не давал согласия на непубличные переговоры, проводимые бывшими чиновниками нацбезопасности США с главой МИД России Сергеем Лавровым. Как отметил один из источников, администрация Джо Байдена не была среди инициаторов таких переговоров. Также в Белом доме очень отрицательно отнеслись к такой идее переговоров на этом этапе.