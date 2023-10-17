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Арестович рассказал о тайных переговорах Кремля по Украине

Арестович заявил, что россияне пытаются легализовать оккупацию украинских территорий

сегодня, 22:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Представители российских властей пытаются вести подковерные переговоры по Украине. Москва наносит шантаж массированными ударами по объектам инфраструктуры.

Арестович рассказал о тайных переговорах Кремля по Украине

Олексій Арестович (фото з відкритих джерел)

"Никакой тайны нет. Посмотрите на попытки Турции постоянно выступить посредником, посмотрите на публикации в The New York Times о том, что Бернс (директор ЦРУ) встречался с Нарышкиным (глава службы внешней разведки РФ). Это аналитика того, что есть в открытых источниках. . Переговоры так или иначе идут, плюс постоянные заявления главы МАГАТЭ. В нашей прессе есть сообщения о переговорах по судьбе Запорожской АЭС", — рассказывает экс-советник офиса президента Алексей Арестович, комментируя ситуацию ТСН.


Как он продолжил, Кремль хочет выторговать территории Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей Украины и Крым, которые им нужно, чтобы через 10 лет все повторилось.

"Второе — я подозреваю, что нейтралитет Украины. Проблемы языка, церкви — это второстепенное, чтобы торговаться с более высокой горки", — отмечает экс-советник ОП.

Арестович продолжил, что не исключает, что РФ может торговаться за ограниченную армию, снятие санкций Запада.

"Они пытаются создать из зерновой сделки прецедент снятия санкций. Они пытаются показать, что у них есть действенный механизм, который приведет к силовому снятию ограничений", — заключает Алексей Арестович.

Напомним, что "Комментарии" писали о тайных переговорах с Россией об Украине. Белый дом не санкционировал и не давал согласия на непубличные переговоры, проводимые бывшими чиновниками нацбезопасности США с главой МИД России Сергеем Лавровым. Как отметил один из источников, администрация Джо Байдена не была среди инициаторов таких переговоров. Также в Белом доме очень отрицательно отнеслись к такой идее переговоров на этом этапе.



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Источник: https://tsn.ua/exclusive/arestovich-rozpoviv-pro-tayemni-peregovori-schodo-ukrayini-chogo-hoche-putin-2431027.html
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