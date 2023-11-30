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Арестович рассказал, как Залужный стал главнокомандующим ВСУ

Алексей Арестович утверждает, что вместе с заместителем председателя ОП Романом Машовцем составил протекцию при назначении генерала Залужного главкомом ВСУ

сегодня, 19:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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Бывший скандальный советник Офиса президента Алексей Арестович снова говорит о своих прежних заслугах. Теперь он утверждает , что вместе с заместителем руководителя ОП Романом Машовцем поспособствовал тому, чтобы на пост главнокомандующим ВСУ был назначен генерал Валерий Залужный.

Арестович рассказал, как Залужный стал главнокомандующим ВСУ

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

"Многие скажут, что я кичусь. Рекомендовал (Залужного на должность главка — ред.) — это мягко сказано. Интрига была при замене Хомчака (эксголовком ВСУ). У нас с Романом (Машовцем — ред.) очень болела душа. Мы провели интригу, по которой сериал бы снять", – рассказал Арестович.


Также он рассказал, что Машовец как раз изначально предлагал другого генерала на этот пост. Но его не выбрали, а якобы послушали Арестовича.

"За Залужного стоял я. Назначал, конечно, президент, но мы немного постарались", – сказал он, восхваляя себя.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Арестович сделал заявление об окончании войны. Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что тяжелее всего для Украины будет не пережить зиму, а принять мнение, что Запад никогда не хотел "побеждать Россию". Таким образом, Арестович сделал прогноз на войну и будущие события в Украине.

Популярный блоггер считает, что Запад не изменил Украине, ведь не использует концепцию "верность/измена". По словам Алексея Арестовича, западные страны применяют скорее идею "выгодно/не выгодно". Арестович считает, что Украина создала "патриотический лубок", противостоящий "нашествию новой орды" и требующий денег и оружия у стран Запада. Запад продолжает сотрудничать с Россией.

Бывший советник Офиса президента призвал подсчитать возможности Украины по противостоянию с Россией.



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Обсуждения

Ігор

сегодня, 19:18

Знайшов чим хвалитись. Що тут гарного? Це тільки доводить що всі владні призначення відбувається на підставі грошей і кулуарного інтриганства. Країна Фюрера не тільки суцільна підробка і тотальна корупція, ще й суцільне інтриганство.


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