Арестович рассказал, как Залужный стал главнокомандующим ВСУ



















Бывший скандальный советник Офиса президента Алексей Арестович снова говорит о своих прежних заслугах. Теперь он утверждает , что вместе с заместителем руководителя ОП Романом Машовцем поспособствовал тому, чтобы на пост главнокомандующим ВСУ был назначен генерал Валерий Залужный.

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

"Многие скажут, что я кичусь. Рекомендовал (Залужного на должность главка — ред.) — это мягко сказано. Интрига была при замене Хомчака (эксголовком ВСУ). У нас с Романом (Машовцем — ред.) очень болела душа. Мы провели интригу, по которой сериал бы снять", – рассказал Арестович.

Также он рассказал, что Машовец как раз изначально предлагал другого генерала на этот пост. Но его не выбрали, а якобы послушали Арестовича.

"За Залужного стоял я. Назначал, конечно, президент, но мы немного постарались", – сказал он, восхваляя себя.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Арестович сделал заявление об окончании войны. Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что тяжелее всего для Украины будет не пережить зиму, а принять мнение, что Запад никогда не хотел "побеждать Россию". Таким образом, Арестович сделал прогноз на войну и будущие события в Украине.

Популярный блоггер считает, что Запад не изменил Украине, ведь не использует концепцию "верность/измена". По словам Алексея Арестовича, западные страны применяют скорее идею "выгодно/не выгодно". Арестович считает, что Украина создала "патриотический лубок", противостоящий "нашествию новой орды" и требующий денег и оружия у стран Запада. Запад продолжает сотрудничать с Россией.

Бывший советник Офиса президента призвал подсчитать возможности Украины по противостоянию с Россией.

