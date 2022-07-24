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Арестович рассказал, что могут дроны-камикадзе, подаренные Великобританией

Дрон-камикадзе не просто находит цель, заявил Арестович

сегодня, 17:15
Автор:

Лиля Воробьева
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В Британии сообщили, что передадут Украине сотни дронов-камикадзе. Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что пока неизвестно, какого класса их будут поставлять, но они не просто находят цель. Об этом он рассказал, общаясь с российским правозащитником Марком Фейгиным.

Арестович рассказал, что могут дроны-камикадзе, подаренные Великобританией

Советник Офиса президента Алексей Арестович (фото из открытых источников)

Арестович объяснил, что обычные дроны имеют разведывательную миссию, приводят артиллерию, наземные войска, танки. А вот дроны-камикадзе могут спикировать на нее, ведь у него в голове взрывчатка, и он ее подорвет.

По мнению Арестовича, дроны-камикадзе от Великобритании – это очень веская история. Также он рассказал о разных видах дронов-камикадзе.

"Мы не знаем, какие будет поставлять Британия, но сотни – это очень веская история. Если в одной стороне сосредоточить 50 единиц такой техники, то можно вынести все в ноль. Дроны-камикадзе бывают разными. Например, Switchblade 300 может поразить пехоту, 3 -6 человек. А Switchblade 600 – могут поражать бронетехнику, ПВО", – сообщил Алексей Арестович.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Арестович сообщил о ликвидации российских офицеров. Украинские защитники нанесли удары по командным пунктам россиян на юге. По его словам, 9 июля в Чернобаевке украинские военные попали в скопление врага. Об этом также сообщили на странице оперативного командования "юг", подчеркнув, что нанесен удар по позициям врага и уничтожена автомобильная техника оккупантов и "57 единиц — это бронированная и автомобильная техника, в том числе командно-штабные машины, уничтоженные в Чернобаевке" 9 июля.



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Источник: https://youtu.be/_y2krec8POo
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