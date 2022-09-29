Арестович прокомментировал возможную угрозу вторжения из Беларуси

Если российская армия снова попытается с территории Беларуси напасть на Украину, то разрешения у Александра Лукашенко никто не будет спрашивать. В случае такого сценария Украина не будет сентиментальной и не будет ждать очередную "Бучу". Такое заявление сделал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в ходе беседы с российским юристом и адвокатом Марком Фейгиным. Алексей Арестович (фото из открытых источников) Арестович намекнул, что украинская армия примет ответные меры еще до того, как российские захватчики перейдут через белорусско-украинскую границу.

"Он никуда не денется. Если российские войска зайдут, они зайдут без вопросов. Вопрос – пойдут ли они, зная, что их ожидает здесь. Второй – что будет с ними, когда они попытаются перейти границу. А по моим ощущениям, на этот раз мы сентиментировать не будем. Я имею в виду – не когда они пересекут границу, а до того, как они пересекут границу. Ждать очередную Бучу никто уже не будет", – сказал Арестович. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Арестович рассказал о ситуации на Херсонском направлении . Бойцы ВСУ нашей страны на Херсонском направлении преобладают кафиров в силах дальнобойной артиллерии и, нанося удары по вражеским группировкам, ослабляют их силы, чтобы они полностью "посыпались". Также Алексей Арестович сообщил, что наши защитники, нанося ощутимые потери оккупантам на херсонском направлении, ссылаясь на информацию украинского командования, уничтожили баржу с тремя "Панцирями". по его словам, добыча оказалась очень ценной. Русские баржи перевозят военную технику, боеприпасы, в какой-то момент прилетело именно туда.

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