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Арестович оценил потенциальное повторное наступление россиян на Киев

Арестович заявил, что Украина подготовилась к потенциальному наступлению на Киев

28 сентября 2022, 23:31
Автор:

Лиля Воробьева
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Украина хорошо защитила столицу своего государства в случае повторного наступления РФ. По мнению советника Офиса президента Алексея Арестовича, ранее профессиональные военные не смогли захватить Киев, а теперь это не смогут сделать и мобилизованные россияне. Такое заявление он сделал в беседе с российским правозащитником Марком Фейгиным.

Арестович оценил потенциальное повторное наступление россиян на Киев

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

"Берем Киевское направление. Тогда эти "герои" приехали сюда из элитных частей — десантники, лучшие мотострелковые подразделения. И уже через месяц мы их выбили. Даже если бы на Киев шла 100-тысячная армия, им было бы еще хуже, потому что одной из их проблем под Киевом было то, что их было слишком много. Местность не позволяет использовать такое количество людей. Тогда мы были не готовы к обороне. Сейчас все по-другому. Они ничего не добьются. Они не умеют воевать, а военное дело — это очень сложная вещь К тому же российская армия уже не столь профессиональна. А сейчас если они пойдут снова, мы их выбьем, потери у них будут страшные.", — заявил Арестович.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Арестович рассказал о ситуации на Херсонском направлении . Бойцы ВСУ нашей страны на Херсонском направлении преобладают оккупантов в силах дальнобойной артиллерии и, нанося удары по вражеским группировкам, ослабляют их силы, чтобы они полностью "посыпались". Внештатный советник Офиса президента нашей страны, рассказывая о ситуации под Херсоном, сказал, что Вооруженные силы Украины реализуют огненное превосходство над противником на Херсонском плацдарме. Также Алексей Арестович сообщил, что наши защитники, нанося ощутимые потери оккупантам на херсонском направлении, ссылаясь на информацию украинского командования, уничтожили баржу с тремя "Панцирями". по его словам, добыча оказалась очень ценной.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=moHxArzMac0
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