Арестович назвал важнейшую проблему в Украине во время войны и вступился за Безуглу

Арестович выразил эту мысль в своем Telegram-канале, цитируя британского писателя, философа и консерватора Роджера Скрутона, отметившего, что главной разницей между СССР и Западом является то, что на Западе критиков политической и социальной системы награждали, а в СССР – репрессировали.

Арестович отметил, что Украина унаследовала самые плохие практики "совка" – отсутствие критики и репрессирование критиков.

"В Украине лишь несколько человек позволяют себе открытую критику системы, которая не ценит жизнь украинцев, убивает экономику и надежды на будущее. Где эти люди и как к ним относится общество, изучившее, что критиковать во время войны запрещено? Марьяну [народную депутатку Марьяну Безуглу], которая едва ли не единственная из действующих политиков, кто озвучивает реальные проблемы в армии и предлагает решения – записали во фрики и сумасшедшие.

Он добавил, что Украина станет частью Запада, когда осознает, что "критика – это не преступление против народа, а реальная возможность становиться сильными и независимыми".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Арестович рассказал, что не идет воевать за Украину . Бывший советник Офиса президента и популярный украинский блогер Алексей Арестович рассказал, что с радостью стал бы на защиту Украины, однако не будет это делать из-за высокого шанса погибнуть. По его словам, он может таким образом навредить другим защитникам Украины.