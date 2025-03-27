Арестович дал неудачный прогноз на войну в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Популярный блоггер и политический обозреватель Алексей Арестович в декабре 2024 года дал прогноз на войну в Украине. По словам Арестовича, после инаугурации президента США Дональда Трампа 25 января должно было наступить прекращение огня между Украиной и Россией.
Блогер Алексей Арестович. Фото из открытых источников
Бывший внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с журналистом Василием Головановым дал прогноз на войну, а именно о введении режима прекращения огня. По его словам, Трамп якобы начал давить на Путина и Зеленского о "режиме тишины" на фронте.
Обозреватель также прогнозировал, какой именно разговор состоялся между Трампом и Путиным по поводу войны в Украине. По его словам, Трамп якобы выдвинул российскому диктатору ультиматум.
С момента прогноза Алексея Арестовича прошло три месяца, а от инаугурации Трампа – два. Однако в войне между Украиной и Россией не был достигнут режим прекращения огня, несмотря на переговоры США с Украиной и Россией в Саудовской Аравии.
Ранее портал "Комментарии" писали о прогнозе Арестовича, в котором он предусматривает "бегство Зеленского" из Украины и называет следующего лидера страны.
Также "Комментарии" писали об еще одном "мощном" прогнозе на войну в Украине от военного обозревателя Олега Жданова, ожидавшего окончания войны в 2024 году.
Новости