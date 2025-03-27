Арестович дал неудачный прогноз на войну в Украине

Популярный блоггер и политический обозреватель Алексей Арестович в декабре 2024 года дал прогноз на войну в Украине. По словам Арестовича, после инаугурации президента США Дональда Трампа 25 января должно было наступить прекращение огня между Украиной и Россией.

Блогер Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Бывший внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с журналистом Василием Головановым дал прогноз на войну, а именно о введении режима прекращения огня. По его словам, Трамп якобы начал давить на Путина и Зеленского о "режиме тишины" на фронте.

"Судя по тому, как оно идет, прекращение огня будет 25 января или где-то около того", — сказал Арестович.

Обозреватель также прогнозировал, какой именно разговор состоялся между Трампом и Путиным по поводу войны в Украине. По его словам, Трамп якобы выдвинул российскому диктатору ультиматум.

"Я думаю, что разговор там такой: берите (территорий) сколько хотите, сказали Путину, до 20 января. Трамп сказал, но 20 января на инаугурацию или сразу после надо прекращать, иначе я за себя не отвечаю", — говорил Арестович.

С момента прогноза Алексея Арестовича прошло три месяца, а от инаугурации Трампа – два. Однако в войне между Украиной и Россией не был достигнут режим прекращения огня, несмотря на переговоры США с Украиной и Россией в Саудовской Аравии.

Ранее портал "Комментарии" писали о прогнозе Арестовича, в котором он предусматривает "бегство Зеленского" из Украины и называет следующего лидера страны.

Также "Комментарии" писали об еще одном "мощном" прогнозе на войну в Украине от военного обозревателя Олега Жданова, ожидавшего окончания войны в 2024 году.