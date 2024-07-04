Арестович анонсировал ряд шагов, которые пройдут между Украиной и РФ

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что даже несмотря на то, что Силы обороны получают больше разных образцов западного оружия, они якобы стали воевать хуже.

Алексей Арестович

По его мнению, главная проблема в "организационных проблемах". В качестве примера он привел закон о мобилизации, который был крайне необходим военным, однако Верховная Рада не могла его принять полгода, потому что депутаты пытались себе выторговать политические баллы и понравиться электорату.

Арестович заявил, что пока в Украине был "простой", террористическая Россия наоборот активизировалась во всем и смогла нарастить темпы.

"С такими темпами через два года мы будем противостоять армии совсем другого уровня. Если же мы примем соответствующие решения в своей армии сейчас, то плоды будут видны также через несколько лет, но предпосылок к осознанию и принятию таких решений у нас не видно. Да и без реформирование всей государственной системы это практически невозможно", – заявил Арестович.

При этом Арестович предположил, что в ближайшее время боевые действия будут прекращены и будет объявлено о начале так называемых мирных переговоров между Украиной и Россией.

"Если граждане изберут сохранение самоубийственной идеологии, сохранение коррумпированной формы государства, где не ценят людей, то к 2027 году придется снова встречать в разворованной стране путинскую армию, которая будет уже совсем по-другому подготовлена", — предупредил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Арестович сейчас находится за границей. По его словам, он не едет воевать в Украину, потому что боится за свою жизнь. Он утверждает, что координаты места его нахождения передадут россиянам и его просто убьют.

При этом известно, что кремлевский диктатор Путин заявил , что мирное соглашение можно заключить на основе стамбульских договоренностей. Однако он отверг идею прекращения боевых действий в Украине для того, чтобы начать процесс мирных переговоров.



