Арест из-за рингтона: врач из Крыма наказан за украинскую песню

Во временно аннексированном Крыму заместителя главного врача Симферопольской клинической больницы Андрея Перелыгина отправили под административный арест из-за рингтона на телефоне — песню "Червона калина". Ему также был назначен штраф в 50 тысяч рублей за якобы "пропаганду нацистской символики" и "дискредитацию Вооруженных сил России".



В Крыму осудили врача за песню "Червона калина" на телефоне. Фото из открытых источников

Российские власти в Крыму регулярно заявляют об единодушной поддержке среди местного населения президента РФ и войны против Украины. Однако на практике продолжаются многочисленные случаи преследований граждан за их антивоенную или проукраинскую позицию. Среди репрессированных – студенты, педагоги, пенсионеры и предприниматели.

Андрей Перелыгин стал очередной жертвой такой политики. Его арест подтвердили пророссийские ресурсы и крымские Telegram-каналы, активно сотрудничающие с российскими спецслужбами. В то же время, официальных комментариев от самих силовиков нет, как и публичных заявлений от самого Перелыгина.

"Андрей Витальевич ждал ВСУ, персонал больницы сообщал, что скоро армия Украины освободит Крым, а всех сторонников "русского мира" повесят. Также он неприятно отзывался об участниках "СВО", грубил им и называл оккупантами. На телефоне как рингтон стоял гимн запрещенного "Азова" "Червона калина", были заставки националистического содержания", – пишут российские СМИ.

Киевский районный суд Симферополя признал Перелыгина виновным по двум статьям административного кодекса России: за дискредитацию вооруженных сил РФ и "пропаганду нацистской символики". По решению суда врач будет отбывать 15 суток административного ареста и должен заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Песня "Червона калина" является символом борьбы украинцев против российской агрессии и стала своеобразным гимном сопротивления. Хотя в России песня официально не запрещена, ее блокируют на музыкальных сервисах, а ее исполнение в оккупированном Крыму часто становится поводом для репрессий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Крыму преподаватель на одном из занятий назвал украинские власти легитимным — его отстранили.



Также "Комментарии" писали о россиянке, которая рассказала правду о войне и военных преступлениях россиян в Буче. За это она получила 5,5 лет тюрьмы.