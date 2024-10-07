Арест из-за рингтона: врач из Крыма наказан за украинскую песню

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Slava Kot
Во временно аннексированном Крыму заместителя главного врача Симферопольской клинической больницы Андрея Перелыгина отправили под административный арест из-за рингтона на телефоне — песню "Червона калина". Ему также был назначен штраф в 50 тысяч рублей за якобы "пропаганду нацистской символики" и "дискредитацию Вооруженных сил России".
В Крыму осудили врача за песню "Червона калина" на телефоне. Фото из открытых источников
Российские власти в Крыму регулярно заявляют об единодушной поддержке среди местного населения президента РФ и войны против Украины. Однако на практике продолжаются многочисленные случаи преследований граждан за их антивоенную или проукраинскую позицию. Среди репрессированных – студенты, педагоги, пенсионеры и предприниматели.
Андрей Перелыгин стал очередной жертвой такой политики. Его арест подтвердили пророссийские ресурсы и крымские Telegram-каналы, активно сотрудничающие с российскими спецслужбами. В то же время, официальных комментариев от самих силовиков нет, как и публичных заявлений от самого Перелыгина.
Киевский районный суд Симферополя признал Перелыгина виновным по двум статьям административного кодекса России: за дискредитацию вооруженных сил РФ и "пропаганду нацистской символики". По решению суда врач будет отбывать 15 суток административного ареста и должен заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
Песня "Червона калина" является символом борьбы украинцев против российской агрессии и стала своеобразным гимном сопротивления. Хотя в России песня официально не запрещена, ее блокируют на музыкальных сервисах, а ее исполнение в оккупированном Крыму часто становится поводом для репрессий.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Крыму преподаватель на одном из занятий назвал украинские власти легитимным — его отстранили.
Также "Комментарии" писали о россиянке, которая рассказала правду о войне и военных преступлениях россиян в Буче. За это она получила 5,5 лет тюрьмы.
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