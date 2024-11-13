Аппетиты Путина расширились: новая стратегическая цель диктатора

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Ткачик Олеся
От пассажей в западных СМИ, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заставит Украину пойти на переговоры по прекращению огня, тошнит, говорит глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак. По его словам, на самом деле заставлять надо не Украину соглашаться на уступки, а Россию — отказаться от попытки продолжать агрессию, потому что это для нее бесперспективно, если на Западе действительно так считают.
Владимир Путин
Именно поэтому, подчеркнул эксперт, непонятно зачем кремлевскому диктатору Владимиру Путину демилитаризована зона, если главная задача его жизни не будет реализована.
Шлинчак убежден, что нужно набраться терпения и выдержки – скорых переговоров не будет. Как ни будет и быстрых сценариев прекращения войны, добавил он.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп предлагает создать в Украине так называемую буферную зону. Впрочем, по мнению экспертов, ни Штаты, ни лидеры европейских стран не готовы обеспечить ее стабильность и безопасность своими военными.
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