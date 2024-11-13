Аппетиты Путина расширились: новая стратегическая цель диктатора

От пассажей в западных СМИ, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заставит Украину пойти на переговоры по прекращению огня, тошнит, говорит глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак. По его словам, на самом деле заставлять надо не Украину соглашаться на уступки, а Россию — отказаться от попытки продолжать агрессию, потому что это для нее бесперспективно, если на Западе действительно так считают.

Владимир Путин

"Это еще раз показывает тотальное непонимание философии Кремля, потому что они сейчас бросают свое "мясо" в пламя войны не ради одного села или еще десяти квадратных километров. Цель — из-за войны войны в Украине заставить капитулировать Европу и вернуть гегемонию в регионе, которая была после Второй мировой. Вот где стратегическая цель", – отметил Шлинчак.

Именно поэтому, подчеркнул эксперт, непонятно зачем кремлевскому диктатору Владимиру Путину демилитаризована зона, если главная задача его жизни не будет реализована.

"Что могут предложить Штаты, чтобы он отказался от амбиций, утерся и свернул военный маховик, который так усердно полтора года раскручивал? Сегодня мы с одним другом шутили: может, разве Штаты предложат ему вакцину вечной молодости – и он согласится? Хотя, по-моему, лучше бы в той вакцине был "новичок". Потому что заслуживает", — добавил эксперт.

Шлинчак убежден, что нужно набраться терпения и выдержки – скорых переговоров не будет. Как ни будет и быстрых сценариев прекращения войны, добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп предлагает создать в Украине так называемую буферную зону. Впрочем, по мнению экспертов, ни Штаты, ни лидеры европейских стран не готовы обеспечить ее стабильность и безопасность своими военными.



