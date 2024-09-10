Апокалиптические сцены из России: украинцы сравняли авиабазу РФ с землей

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Slava Kot
Удар Украины по российской авиабазе "Мариновка" под Волгоградом нанес серьезный ущерб для России. Британская разведка опубликовала спутниковые фото, на которых видно, что объект почти сравняли с землей. Масштабная атака беспилотников, произошедшая в конце августа, удивила россиян, сравнивающих разрушение со сценами из фильма об апокалипсисе.
Украина нанесла удар по авиабазе "Мариновка". Фото из открытых источников
Министерство обороны Великобритании в своем очередном отчете по войне в Украине опубликовало спутниковые снимки масштабных разрушений на авиабазе "Мариновка" в Волгоградской области России.
Последствия украинского удара по российской авиабазе Мариновка. Британская разведка
Благодаря спутниковым фотографиям британская разведка подсчитала разрушение:
Последствия украинского удара по российской авиабазе Мариновка. Британская разведка
Как сообщили "Укринформу" источники в СБУ, жители, живущие в районе расположения авиабазы "Марыновка", слышали ночные взрывы складов боеприпасов и топлива. После этого они стали свидетелями апокалиптических сцен, вызвавших сравнение с фильмами-катастрофами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россию атаковало рекордное количество дронов.
Также "Комментарии" писали о том, почему российские беспилотники залетают на территорию Беларуси.
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