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Апокалиптические сцены из России: украинцы сравняли авиабазу РФ с землей

Украинские силы провели удачную атаку по авиабазе РФ с серьезными последствиями для России.

сегодня, 08:30
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Автор:
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Slava Kot

Удар Украины по российской авиабазе "Мариновка" под Волгоградом нанес серьезный ущерб для России. Британская разведка опубликовала спутниковые фото, на которых видно, что объект почти сравняли с землей. Масштабная атака беспилотников, произошедшая в конце августа, удивила россиян, сравнивающих разрушение со сценами из фильма об апокалипсисе.

Апокалиптические сцены из России: украинцы сравняли авиабазу РФ с землей

Украина нанесла удар по авиабазе "Мариновка". Фото из открытых источников

Министерство обороны Великобритании в своем очередном отчете по войне в Украине опубликовало спутниковые снимки масштабных разрушений на авиабазе "Мариновка" в Волгоградской области России.

"Украинский удар по авиабазе "Мариновка" в Волгоградской области России 22 августа 2024 года повлек за собой масштабные разрушения ключевой инфраструктуры и оборудования", — говорится в отчете.

Апокалиптические сцены из России: украинцы сравняли авиабазу РФ с землей - фото 2

Последствия украинского удара по российской авиабазе Мариновка. Британская разведка

Благодаря спутниковым фотографиям британская разведка подсчитала разрушение:

  • — полностью уничтожены 4 укрытия для самолетов;
  • — получили значительные повреждения 3 укрытия для самолетов;
  • — разрушена одна радиолокационная станция;
  • — уничтожены вспомогательные постройки и открытые складские помещения.

Апокалиптические сцены из России: украинцы сравняли авиабазу РФ с землей - фото 3

Последствия украинского удара по российской авиабазе Мариновка. Британская разведка

Как сообщили "Укринформу" источники в СБУ, жители, живущие в районе расположения авиабазы "Марыновка", слышали ночные взрывы складов боеприпасов и топлива. После этого они стали свидетелями апокалиптических сцен, вызвавших сравнение с фильмами-катастрофами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россию атаковало рекордное количество дронов.

Также "Комментарии" писали о том, почему российские беспилотники залетают на территорию Беларуси.



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Источник: https://x.com/DefenceHQ/status/1833061222268244123
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