Апокалиптические сцены из России: украинцы сравняли авиабазу РФ с землей

Удар Украины по российской авиабазе "Мариновка" под Волгоградом нанес серьезный ущерб для России. Британская разведка опубликовала спутниковые фото, на которых видно, что объект почти сравняли с землей. Масштабная атака беспилотников, произошедшая в конце августа, удивила россиян, сравнивающих разрушение со сценами из фильма об апокалипсисе.



Украина нанесла удар по авиабазе "Мариновка". Фото из открытых источников

Министерство обороны Великобритании в своем очередном отчете по войне в Украине опубликовало спутниковые снимки масштабных разрушений на авиабазе "Мариновка" в Волгоградской области России.

"Украинский удар по авиабазе "Мариновка" в Волгоградской области России 22 августа 2024 года повлек за собой масштабные разрушения ключевой инфраструктуры и оборудования", — говорится в отчете.





Последствия украинского удара по российской авиабазе Мариновка. Британская разведка



Благодаря спутниковым фотографиям британская разведка подсчитала разрушение:

— полностью уничтожены 4 укрытия для самолетов;

— получили значительные повреждения 3 укрытия для самолетов;

— разрушена одна радиолокационная станция;

— уничтожены вспомогательные постройки и открытые складские помещения.





Последствия украинского удара по российской авиабазе Мариновка. Британская разведка



Как сообщили "Укринформу" источники в СБУ, жители, живущие в районе расположения авиабазы "Марыновка", слышали ночные взрывы складов боеприпасов и топлива. После этого они стали свидетелями апокалиптических сцен, вызвавших сравнение с фильмами-катастрофами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россию атаковало рекордное количество дронов.

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