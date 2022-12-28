Ангела Меркель рассказала о войне в Украине

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Slava Kot
Экс канцлер Германии Ангела Меркель дала развернутое интервью итальянской газете. Во время разговора Меркель спросили о войне в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sette.
Ангела Меркель говорит о войне в Украине. Фото из открытых источников
Ангела Меркель считает, что приняла правильные решения на посту канцлера Германии, ведь это была попытка предотвратить войну в Украине. Меркель в Sette отмечает, что из-за Минских соглашений Украина получила время для наращивания военных мощностей.
Также экс канцлер Германии упомянула о возможности вступления в НАТО Украины и Грузии, что могло бы спасти обе страны от нападения России в будущем.
Ангелу Меркель также спросили, чем закончится война в Украине, однако экс канцлер не смогла дать конкретного ответа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Германия не хочет отправлять в Украину тяжелое вооружение.
Также "Комментарии" писали о заявлении Шольца о сотрудничестве с Россией в будущем.
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