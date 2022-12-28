Ангела Меркель рассказала о войне в Украине

Экс канцлер Германии Ангела Меркель дала развернутое интервью итальянской газете. Во время разговора Меркель спросили о войне в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sette.

Ангела Меркель говорит о войне в Украине. Фото из открытых источников

Ангела Меркель считает, что приняла правильные решения на посту канцлера Германии, ведь это была попытка предотвратить войну в Украине. Меркель в Sette отмечает, что из-за Минских соглашений Украина получила время для наращивания военных мощностей.

"Украина использовала этот период, чтобы стать сильнее, как это видно сегодня. Страна 2014/15 – это не сегодняшняя страна. И я сомневаюсь, что НАТО могло бы многое помочь Украине, как это делает сегодня", — говорит Меркель.

Также экс канцлер Германии упомянула о возможности вступления в НАТО Украины и Грузии, что могло бы спасти обе страны от нападения России в будущем.

"Запуск возможного членства Украины и Грузии в НАТО, о котором говорилось в 2008 году, по моему мнению, был неправильным. Не было тщательно обдумано, какие последствия будет иметь такое решение, как с точки зрения реакции России против Грузии и Украины, так и для НАТО и его правил о помощи", — сказала Меркель.

Ангелу Меркель также спросили, чем закончится война в Украине, однако экс канцлер не смогла дать конкретного ответа.

"Однажды это закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров", – сказала политическая деятельница.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Германия не хочет отправлять в Украину тяжелое вооружение.

Также "Комментарии" писали о заявлении Шольца о сотрудничестве с Россией в будущем.

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