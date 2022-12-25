Андрей Крищенко: у российских оккупантов задача захватить Бахмут до 1 января, но им это не удастся

Российская оккупационная армия пытается зайти в Бахмут с разных сторон. Им поставлена задача захватить город до 1 января. Об этом в интервью Censor.net сообщил подполковник Национальной гвардии, бывший заместитель председателя КГГА Андрей Крищенко, воюющий на фронте.

Андрей Крищенко (фото из открытых источников)

"Первый check time на захват Бахмута давали до 9 мая, теперь – до 1 января. Но, я думаю, это им не удастся ни до 1 января, ни до 1 февраля. Насколько я понимаю настроение бойцов, сопротивление достаточно серьезное, выстроена оборона, наносятся поражения", — сказал Андрей Крищенко.

Он сообщил, что в первую линию атаки идут так называемые вагнеровцы и мобилизованные. За ними – кадровые дивизии и бригады Вооруженных сил РФ. Профессиональные российские военные преимущественно управляют штурмовыми отрядами, а других Россия использует как пушечное мясо, чтобы истощить Силы обороны.

Дисциплина поддерживается за счет внесудебных казней. Вагнеровцам запрещено оттягивать раненых, пока не разрешат эвакуацию. Их тела постоянно лежат прямо перед нашими позициями. Поэтому, считает Андрей Крищенко, желающих воевать среди российских заключенных действительно немного, а видео с участием руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина скорее является "показательной картинкой".

"Думаю, не исключено, что осужденного можно выкупить под предлогом его поездки на войну. Симитировать, что его там убили, изменить документы. Своего рода бизнес на побег из мест отбывания наказаний. Платят деньги, пишут, что Иванов ушел воевать и погиб, а по документам он становится Петровым", — сказал подполковник Нацгвардии.

Он подчеркнул, что украинские защитники сделают все, чтобы удержать Бахмут, ведь захватывать позиции заново труднее, чем их защищать, и жертв может быть больше.

Андрей Крищенко также озвучил собственное мнение по поводу сроков окончания войны: "Год-полтора, если считать с начала полномасштабного наступления… Мы никому не отдадим ни Крыму, ни Донбассу. Для этого и воюем, чтобы не было таких компромиссов".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!