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Андрей Данилко и его команда не смогли уехать из Украины: какая причина

Андрей Данилко вместе со своей командой планировал отправиться в тур по городам США и Канады

18 апреля 2023, 23:10
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Автор:

Лиля Воробьева

Украинская звезда Андрей Данилко хотел ехать из Украины, чтобы выступить с творческим туром по городам Соединенных Штатов и дать концерты в Канаде. Но запланированное не удалось реализовать. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

Андрей Данилко и его команда не смогли уехать из Украины: какая причина

Андрей Данилко (фото из открытых источников)

Исполнитель в роли Верки Сердючки и вся его команда должны были отправляться с концертами по городам Соединенных Штатов и Канады. Но концерты пришлось перенести на осень, потому что действуют новые правила выезда артистов-мужчин за пределы Украины. Не все артисты, задействованные в концертах, успели оформить все документы.


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"У нас большая команда, все из разных уголков страны, и не все успели вовремя оформить документы, необходимые для выезда за границу по новым правилам. Мы не могли отправиться в тур в неполном составе, ведь качество и уровень наших шоу зависит от каждого из участников Нам искренне жаль, что обстоятельства сыграли против нас, но скоро мы непременно приедем к вам, чтобы поддерживать Украину.Все билеты остаются действительными на новые даты, которые объявим уже вскоре.Поэтому очень просим вас сохранить билеты, потому что Верка, Мама и все -все-все ждут встречи с вами", — сообщил своим поклонникам Андрей Данилко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Данилко собрался уехать в Москву . Известный в Украине исполнитель Андрей Данилко сообщил, что он будет делать, как отправится в российскую столицу. Он смеется над "санкциями", введенными в России против певца. В частности, знаменитой Верке Сердючке, как и другим ее коллегам, на 50 лет запрещено ездить в РФ. Сейчас музыкант утверждает, что его не огорчила такая новость, потому что лично осуждает российского президента и ужасные поступки, которые он инициирует.



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Источник: https://www.instagram.com/p/CrLfJQ0tPfY/
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