Аналитики рассказали, сколько межконтинентальных ракет у Кремля

В ночь на 21 ноября Россия предприняла беспрецедентный шаг — запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" вблизи Днепра. Некоторые эксперты рассматривают этот запуск как возможную репетицию нанесения ядерного удара.

Сколько межконтинентальных ракет осталось у РФ

Военные аналитики из Defence Express сообщают, что Россия могла использовать этот запуск для тестирования своих возможностей или как сигнал миру о своей военной силе.

По данным международных источников, таких как The Military Balance 2024 и SIPRI Yearbook 2024 , по состоянию на начало года Россия имела 521 межконтинентальную ракету. Арсенал формируется годами: от старых "Воевод", развернутых еще в 1988 году, до современных "Ярсов" и новейших "Авангардов". Сколько из них реально готовы к запуску – вопрос открытый.

Также значительная часть ракет базируется на подлодках: 192 единицы, среди которых "Булавы" и "Синевы". Эти ракеты создают дополнительную угрозу, потому что их сложнее выявить и нейтрализовать.

Ранее "Комментарии" писали, что запуская межконтинентальную ракету по Днепру, Москва могла сообщить США о подготовке такого удара. В противном случае Кремль рисковал, что получит от Вашингтон ответный удар. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет в Defence Express.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что запуск межконтинентальной ракеты "Рубеж" по ангару в Днепре — это буквально выстрел по воробью из гаубицы, заявил российский оппозиционный журналист Иван Яковина. По его словам, такая ракета стоит в разы дороже того, что она могла бы уничтожить.