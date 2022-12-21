Американское чиновник советует россиянам бежать из Украины

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби отмечает, что Россия не будет создавать условия для военной помощи, которую отправляют Штаты в Украину. Также Кирби дал совет россиянам "убегать" из Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Голос Америки".

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Фото из открытых источников

Кремль несколько раз предупреждал о "непредсказуемых последствиях", которые могут возникнуть в случае передачи противовоздушных систем Patriot Украине. На такие условия со стороны России ответил спикер Совета национальной безопасности США. Кирби отметил, что США осознает опасения от эскалации конфликта, однако считает, что российская агрессия не будет диктовать условия передачи военной помощи.

"Россия не будет диктовать условия нашей военной помощи Украине", – заявил Джон Кирби.

Также спикер прокомментировал слова Путина, который сказал, что ситуация на временно оккупированных территориях Украины сложная. Тогда Путин поздравил российские спецслужбы и рассказал, что им предстоит сложная ситуация в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожских областях Украины.

"Я могу вам сказать, что для россиян в Украине все было бы намного проще, если бы они просто убежали", – отреагировал на слова Путина Джон Кирби.

Таким образом Кирби намекнул россиянам, что их действительно ждут тяжелые времена, а США и дальше будут поддерживать Украину военной помощью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины должен передать в Конгресс США флаг военных из Бахмута. В Конгрессе США Зеленский должен выступить 21 декабря. Ожидается, что в этот день Украина получает военную поддержку США, включая ПВО Patriot.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин мстит российским олигархам, критикующим его действия.

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