logo

BTC/USD

16868.72

ETH/USD

1216.41

LTC/USD

65.32

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

42.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Американское чиновник советует россиянам бежать из Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Американское чиновник советует россиянам бежать из Украины

США и дальше будет поддерживать и увеличивать военную помощь для Украины, уверяет американский чиновник и советует россиянам покинуть территории Украины.

сегодня, 13:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби отмечает, что Россия не будет создавать условия для военной помощи, которую отправляют Штаты в Украину. Также Кирби дал совет россиянам "убегать" из Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Голос Америки".

Американское чиновник советует россиянам бежать из Украины

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Фото из открытых источников

Кремль несколько раз предупреждал о "непредсказуемых последствиях", которые могут возникнуть в случае передачи противовоздушных систем Patriot Украине. На такие условия со стороны России ответил спикер Совета национальной безопасности США. Кирби отметил, что США осознает опасения от эскалации конфликта, однако считает, что российская агрессия не будет диктовать условия передачи военной помощи.

"Россия не будет диктовать условия нашей военной помощи Украине", – заявил Джон Кирби.

Также спикер прокомментировал слова Путина, который сказал, что ситуация на временно оккупированных территориях Украины сложная. Тогда Путин поздравил российские спецслужбы и рассказал, что им предстоит сложная ситуация в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожских областях Украины.

"Я могу вам сказать, что для россиян в Украине все было бы намного проще, если бы они просто убежали", – отреагировал на слова Путина Джон Кирби.

Таким образом Кирби намекнул россиянам, что их действительно ждут тяжелые времена, а США и дальше будут поддерживать Украину военной помощью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины должен передать в Конгресс США флаг военных из Бахмута. В Конгрессе США Зеленский должен выступить 21 декабря. Ожидается, что в этот день Украина получает военную поддержку США, включая ПВО Patriot.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин мстит российским олигархам, критикующим его действия.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.voanews.com/a/uk-opera-unlikely-to-raise-russian-soldiers-morale-in-ukraine/6881266.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!