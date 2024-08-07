Американский историк ответил, кто выиграет войну в Украине

Победителем в российско-украинской войне станет тот, кто будет больше иметь самолетов, беспилотников и защиты от них. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью Радио Свобода высказал американский историк и писатель Тимоти Снайдер.

Тимоти Снайдер. Фото из открытых источников

"Сейчас другой тип войны. Если взглянуть на это в перспективе, то я считаю, что украинцы продемонстрировали большую готовность защищать свою страну. И за предыдущие два с половиной года принесли огромные жертвы в масштабах, которые, большинству западных обществ трудно даже представить", — отметил Снайдер.

По его словам, украинцы воюют в одиночестве, и для украинских властей разумно планировать войну, которая не даст возможности России ее продолжать.

Писатель отметил, вторая мысль, которую он хотел бы озвучить, состоит в том, что войну, в которой мы сейчас находимся, выиграют беспилотники и защита от беспилотников, а также самолеты.

"Она (война – ред.) будет выиграна путем уничтожения российских аэродромов, Керченского моста. Это правда, что желающих воевать украинцев стало меньше, и это правда, что украинцы воюют в одиночестве. И я думаю, что для украинской власти разумно планировать войну, которая не даст возможности России ее продолжать, а не пытаться силой вытеснить каждого российского солдата с украинской территории", — пояснил историк.

Он подчеркнул, что готовность воевать, безусловно, является фактором. И это фактор как с украинской, так и с российской стороны.

"Это своего рода гонка, кто истощится первым. Россияне сейчас теряют много людей, чтобы получить очень мало территории, и они рассказывают все худшие истории о том, почему они это делают. Так что это, безусловно, фактор", – отметил Тимоти Снайдер.

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