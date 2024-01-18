Американский генерал Ходжес рассказал о невероятном провале российских сил

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе, генерал Бен Ходжес прокомментировал удачные действия украинских сил, сбивших российские самолеты А-50 и Ил-22 над Азовским морем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".



Американский генерал Бен Ходжес. Фото открытых источников

Бен Ходжес отметил, что война в Украине длится 10 лет и за это время, имея большое преимущество, российские силы не смогли получить преимущество в воздушном пространстве над Украиной, в том числе и над временно оккупированными территориями.

"Это невероятный провал российских ВВС самолет А-50… это отражает качество и возможности украинских ПВО", — сказал Ходжес и отметил "удивительный талант украинских вооруженных сил", которым удается делать больше, чем кто-либо считал возможным с тем оборудованием, которое они получили.

Американский генерал считает, что для Кремля потеря самолетов А-50 и Ил-22 будет иметь значительные последствия, ведь еще больше усложнит попытки ВВС РФ выявить украинские противовоздушные системы.

Напомним, что 14 января российские военные блоггеры сообщили об исчезновении связи с самолетом раннего радиолокационного обнаружения А-50. Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что российский редкий самолет был уничтожен. Другое воздушное судно Ил-22 смогло приземлиться на территории РФ, однако в Воздушных силах Украины заявили, что самолет можно считать уничтоженным из-за повреждений, не подлежащих восстановлению.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на уничтожение российских самолетов А-50 и Ил-22.

Также "Комментарии" писали, что в России пытаются успокоить собственных пилотов, поэтому распространяют версию, что россияне сами нанесли удар по самолету А-50.