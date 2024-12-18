«Американские журналисты насмехаются над потерями ВСУ»: что известно

Пропагандистские помойки и прокремлевские Telegram-каналы начали тиражировать видео, что якобы журналисты американского утреннего шоу Good Day Sacramento, выходящего на телеканале KMAX, в прямом эфире рассмеялись над новостью о боевых потерях Вооруженных сил Украины.

Подделка видео утреннего шоу

В центре стратегической коммуникации и информационной безопасности уверяют, что это вражеская подделка.

Правда: российские пропагандисты нашли в интернете один из многочисленных выпусков этого шоу и с помощью монтажа заменили титры и видео на одном из мониторов в студии, исследовали кейс фактчекеры "Укринформ".

К слову, это шоу сугубо развлекательное – здесь участники постоянно шутят и снимают репортажи о развлечениях в городе Сакраменто.

Фейкометы подделали оригинальное видео, которое датируется декабрем 2019 года – в кадре новогодние гирлянды на елках идентичны тем, что и в поддельном видео, тогда как в нынешних выпусках Good Day Sacramento украшения на елках студии совсем другие. На фейковом видео отсутствует и большая маска сказочного героя Гринча.

"Растиражированная россиянами ложь направлена на снижение морального духа украинских военных и общества, а также на поддержку фейкового нарратива об "огромных потерях" украинцев на фронте", – отмечают в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как россияне создали подделку мирового издания и изменили "обложку" французского сатирического издания Charlie Hebdo. На ней якобы изображена издевательская карикатура на президента Украины Зеленского. Его изобразили в образе горбуна из Нотр-Дама, от которого отстранились президенты Франции и США. В Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности уверяют, что это враждебный фейк.