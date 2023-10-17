logo

BTC/USD

28538.58

ETH/USD

1574.02

LTC/USD

62.26

USD/UAH

37.85

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Американские СМИ рассказали, как и сколько ATACMS привезли в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Американские СМИ рассказали, как и сколько ATACMS привезли в Украину

ВСУ нанесли сегодня удары по аэродромам в Луганске и Бердянске, уничтожив технику и личный состав оккупантов

сегодня, 18:20
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Украина сегодня ударила по российским войскам ракетой ATACMS, которые были переданы Киеву тайно. Об этом, как сообщают "Комментарии", пишет The Wall Street Journal.

Американские СМИ рассказали, как и сколько ATACMS привезли в Украину

ATACMS

По данным американского издания, сегодняшнее применение дальнобойных ракет, чей радиус действия может достигать 300 километров, первое в ходе войны в Украине. Их небольшую партию недавно тайно завезли в Украину. Как ожидают источники The Wall Street Journal, знакомые с ситуацией, эти ракеты смогут повысить возможности ВСУ по поражению российской авиации, что особенно важно в условиях продолжения украинского контрнаступления.


ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

Пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS, которые ранее Украина уже получила от США.

Тем временем, Путин в Китае странно вел себя и заметно переживал. Он заметно переживал, когда здоровался с китайским лидером и позировал для совместного фото.

Пашинян обвинил Россию: "Они оставили нас совсем одних". Армения считает, что Россия не выполнила своих союзнических обязательств, как член ОДКБ.

А США планировали взорвать более 500 ядерных бомб на территории Израиля. Согласно рассекреченным документам, США рассматривали возможность использовать 520 ядерных бомб в Израиле для своего секретного проекта Plowshare.   



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!