Украина сегодня ударила по российским войскам ракетой ATACMS, которые были переданы Киеву тайно. Об этом, как сообщают "Комментарии", пишет The Wall Street Journal.

ATACMS

По данным американского издания, сегодняшнее применение дальнобойных ракет, чей радиус действия может достигать 300 километров, первое в ходе войны в Украине. Их небольшую партию недавно тайно завезли в Украину. Как ожидают источники The Wall Street Journal, знакомые с ситуацией, эти ракеты смогут повысить возможности ВСУ по поражению российской авиации, что особенно важно в условиях продолжения украинского контрнаступления.

ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

Пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS, которые ранее Украина уже получила от США.

Тем временем, Путин в Китае странно вел себя и заметно переживал. Он заметно переживал, когда здоровался с китайским лидером и позировал для совместного фото.

Пашинян обвинил Россию: "Они оставили нас совсем одних". Армения считает, что Россия не выполнила своих союзнических обязательств, как член ОДКБ.

А США планировали взорвать более 500 ядерных бомб на территории Израиля. Согласно рассекреченным документам, США рассматривали возможность использовать 520 ядерных бомб в Израиле для своего секретного проекта Plowshare.

