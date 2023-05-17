Американцы сообщили положительные новости о системе ПВО Patriot в Украине

Во время очередной массовой атаки россиян получила повреждения американская система ПВО Patriot, утверждало издание CNN со ссылкой на свои анонимные источники. Теперь трое официальных лиц из США подтвердили, что несмотря на атаку по системе ПВО, она получила незначительные повреждения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.



Комплекс ПВО Patriot. Фото из открытых источников

Издание утверждает, что Соединенные Штаты отправили инспекторов проверить систему ПВО Patriot после того, как Украина сообщила о возможных повреждениях. Официальные лица США подтвердили, что американская система противовоздушной обороны, несмотря на российскую атаку, все еще работает, а один из самых главных компонентов Patriot – радар – остается целым.

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Также представители США сообщили, что комплекс не нужно убирать с поля боя для ремонта.

Напомним, что полный комплекс ПВО Patriot состоит из шести компонентов, в которые входят: генераторы, радар, станция управления, антенны, пусковая станция и ракеты-перехватчики. Пока неизвестно, какая именно из этих частей получила повреждение, а также не сообщается, были ли повреждения нанесены прямым ударом российской ракеты или падением ее обломков.

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что не следует волноваться за повреждение системы ПВО Patriot, ведь она состоит из нескольких компонентов и одной ракетой ее невозможно уничтожить.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Столтенберг рассказал, мог ли спасти Украину от войны план действий по членству в НАТО в 2008 году

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