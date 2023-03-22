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Американцы изменили маршруты беспилотников над Черным морем

После поражения своего дрона россиянами

сегодня, 13:21
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Автор:

Константин Куликов

Беспилотники США изменили маршруты над Черным морем после инцидента с российскими самолетами — поражения американского дрона MQ-9 Reaper российским истребителем. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Американцы изменили маршруты беспилотников над Черным морем

Росія знищила американський MQ-9 Reaper

Временно полеты в международном воздушном пространстве осуществляются подальше от воздушного пространства вокруг Крымского полуострова и восточных частей Черного моря, отметили неназванные источники издания. Это сделано для того, чтобы "избежать провокаций". Отмечается, что Россия может попытаться в одностороннем порядке объявить о закрытии воздушного пространства на большей территории вокруг южной и восточной Украины, пытаясь отодвинуть американские беспилотники как можно дальше.


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Напомним, что ране Россия пригрозила США. Россия предупредила Соединенные Штаты не использовать беспилотные летательные аппараты над частью Черного моря, ведь тогда армии РФ придется принять "контрмеры", заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы предостерегаем их от попыток играть на нервах, испытывая наше терпение", — сказал Рябков. 

После поражения 14 марта американского дрона россияне заявляли, что они не заинтересованы в усилении конфронтации с Россией, но их не устраивает что американские беспилотники, по их мнению, поставляют разведданные Украине. Их, считают рашисты, Украина использовала для ударов по Крыму.

Также "Комментарии" писали, что Украина использует картонные беспилотники. Австралийская компания производит и отправляет около 100 дронов из картона в Украину. Они легки в транспортировке, цене и могут выполнять различные задачи на поле боя или доставлять продукты, медицинские средства или боеприпасы для украинских сил. 



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