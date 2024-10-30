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Альянс России и КНДР состоялся: почему Запад уже проиграл

Северная Корея стала первой страной, направившей свои войска для поддержки российских сил

сегодня, 09:15
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Кравцев Сергей

Западные лидеры во главе с США ничего не смогли сделать, чтобы помешали альянсу Северной Кореи и России. В результате это будет иметь большие и долговременные последствия. Как сообщает портал "Комментарии", в колонке для The Hill пишет нерезидент Института корейско-американских исследований, член консультативного совета Глобального тайваньского института Джозеф Боск.

Альянс России и КНДР состоялся: почему Запад уже проиграл

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что опрокидывание северокорейских войск на оккупированную Россией территорию Украины и их возможное развертывание близ Курска свидетельствует о том, что Москва и Пхеньян больше не различают оборону и наступление, грубо нарушая международное право. Российско-северокорейский альянс, на котором настаивает Ким Чен Ын, ссылается на статью 51 Устава ООН, обосновывающую вмешательство Северной Кореи как якобы акт самообороны. Однако это положение защищает только право на оборону для напавшего государства. Поэтому попытки обосновать агрессию Северной Кореи и России против Украины ошибочны и противоречат основным международным принципам, сформированным после Второй мировой войны.

Представитель национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что северокорейские войска, если они будут использованы против Украины, автоматически станут законными военными целями. Министр обороны США Ллойд Остин намекнул, что участие Северной Кореи может повлечь за собой серьезные последствия вне войны в Украине, в частности для Индо-Тихоокеанского региона.

В материале отмечается, что в условиях обострения конфликта между Израилем и Ираном, роста напряженности из-за вторжения России в Украину, а также возможных угроз со стороны Китая в отношении Тайваня, американская система безопасности оказывается перегруженной. Однако внешняя политика США, в частности, в лице лидеров страны, остается малоприоритетной темой.

В условиях нарастающего давления новый "союз зла" может подготовить очередные угрозы для демократических стран мира.

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