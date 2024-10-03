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Александр Коваленко раскрыл правду: что на самом деле произошло на Курской АЭС

Фальшивая угроза: как Россия использует дезинформацию для создания ядерной паники

сегодня, 19:17
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Черновалова Кристина

В российских медиа не утихают панические сообщения о предполагаемой атаке Вооружённых Сил Украины на Курскую атомную электростанцию. Сообщается, что объект был якобы атакован, однако факты и официальные заявления свидетельствуют о противоположном. Об это заявил  украинский политический и экономический блогер Александр Коваленко. 

Александр Коваленко раскрыл правду: что на самом деле произошло на Курской АЭС

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Коваленко написал, что изначально поступила информация о том, что на Курчатов, город возле Курской АЭС, был нанесен удар реактивными снарядами системы HIMARS. Другая версия утверждает, что целью стала французская авиабомба HAMMER, судьба которой остаётся неизвестной — по некоторым данным, она была сбита, по другим — нет. Среди сообщений особо выделялось заявление о том, что российское ПВО сбило авиабомбу.

“Вообще слышать версию о том, что российское ПВО сбило авиабомбу было особо интересным и не потому, что это практически невозможно, а потому, что именно в этом районе проложены курсовые российских Су-34, которые применяют по зоне контроля ВСУ в КО свои КАБы. А как известно, вероятность того, что российский КАБ упадёт на российский же город всегда предельно высокая”, — заявил Коваленко. 

Как оказалось позже, так называемый глава Курской области Алексей Смирнов сделал официальное заявление, опровергающее слухи о крупномасштабной атаке. По его словам, над Курском был сбит украинский БПЛА, обломки которого привели к незначительным взрывам в одном из хозяйственных построек, не имеющем отношения к работе АЭС. Подтверждения принадлежности БПЛА украинской стороне так и не последовало.

“Разумеется, попытки дискредитировать Украину и обвинить её в атаках на Курскую АЭС будут обусловлены стремлением россии сделать всё, чтобы Киев не получил разрешения на применение дальнобойных ракет по территории рф. Попутно будет генерироваться нарратив о том, что Украина это страна террорист, угрожающая всему миру ядерной катастрофой”, — уверен Коваленко. 

Ранее “Комментарии” писали, что российские телеграм-каналы сообщают о том, что Вооруженные силы Украины якобы атаковали Курскую АЭС. Видео, как что-то горит возле станции массово публикуют в российский социальных сетях.



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Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine
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