Александр Коваленко раскрыл правду: что на самом деле произошло на Курской АЭС

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Черновалова Кристина
В российских медиа не утихают панические сообщения о предполагаемой атаке Вооружённых Сил Украины на Курскую атомную электростанцию. Сообщается, что объект был якобы атакован, однако факты и официальные заявления свидетельствуют о противоположном. Об это заявил украинский политический и экономический блогер Александр Коваленко.
Как российские СМИ раздули фейк о нападении на Курскую АЭС
Коваленко написал, что изначально поступила информация о том, что на Курчатов, город возле Курской АЭС, был нанесен удар реактивными снарядами системы HIMARS. Другая версия утверждает, что целью стала французская авиабомба HAMMER, судьба которой остаётся неизвестной — по некоторым данным, она была сбита, по другим — нет. Среди сообщений особо выделялось заявление о том, что российское ПВО сбило авиабомбу.
Как оказалось позже, так называемый глава Курской области Алексей Смирнов сделал официальное заявление, опровергающее слухи о крупномасштабной атаке. По его словам, над Курском был сбит украинский БПЛА, обломки которого привели к незначительным взрывам в одном из хозяйственных построек, не имеющем отношения к работе АЭС. Подтверждения принадлежности БПЛА украинской стороне так и не последовало.
Ранее “Комментарии” писали, что российские телеграм-каналы сообщают о том, что Вооруженные силы Украины якобы атаковали Курскую АЭС. Видео, как что-то горит возле станции массово публикуют в российский социальных сетях.
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