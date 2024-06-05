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Активно перебрасывают резервы и части ВДВ: где будут наступать россияне

Российские оккупанты планируют возобновить наступление на Харьковском направлении, туда активно перебрасывают резервы. Сейчас это направление, наряду с Донецким, стало для оккупантов основным

сегодня, 15:23
Автор:
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Ткачик Олеся
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Армия террористической России продолжает оказывать давление на Харьковщине, но основной удар попытается нанести на другом участке фронта, сообщи в эфире 24 канала военный эксперт Роман Свитан.

Активно перебрасывают резервы и части ВДВ: где будут наступать россияне

Оккупанты

По его мнению, враг будет расширять зону боевых действий в приграничных областях, чтобы привлечь как можно больше украинских войск с Востока и резервов. По его словам, именно в этом логика войны. То есть, оккупанты будут растягивать украинские войска по линии фронта – чем шире, тем лучше для них.

Свитан подчеркнул, что основной удар враг попытается нанести в Донецкой области, чтобы приблизиться к административной границе. Захватчики уже достигли водохранилища в Карловке и будут давить на трех направлениях: Очеретино, Покровск, Курахово.

Военный эксперт объяснил, что перераспределение украинских войск в Харьковской области дает результаты для россиян. Украинские силы отходят на Востоке, а на севере Харьковщины понемногу возвращают позиции. Приблизительно 30 тысяч россиян будут пытаться удерживать украинские войска на этом направлении, добавил эксперт.

В свою очередь, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире Freedom сообщил, что российские оккупанты перебрасывают часть резервов на Харьковское направление. По его словам, враг готовится к возможному новому наступлению. Есть перемещение резервов, например, с Купянского направления на Волчанское направление, на Липцы. Есть информация о переброске частей ВДВ из других подразделений в Харьков, добавил Братчук.

По его словам, такие перемещения проходят по всей линии фронта. При этом он подчеркнул, что по интенсивности боев можно сказать, что Харьковское и Донецкое направления остаются основными. Активность есть и по Запорожскому направлению.

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Источник: https://society.comments.ua/
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