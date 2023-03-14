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Актер, родом из России, ушел добровольцем на фронт и рассказал о службе в ВСУ

Александр Печерица сказал, что находится там, где должен

14 марта 2023, 23:15
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Автор:

Лиля Воробьева

Известный киноактер Александр Печерица, как только началось полномасштабное российское вторжение, сразу записался в ряды ВСУ. Он признается, что, как и все, имел страх, однако не мог поступить по-другому.

Актер, родом из России, ушел добровольцем на фронт и рассказал о службе в ВСУ

Александр Печерица (фото из открытых источников)

"У меня было два варианта – ждать и прятаться, или попытаться защищать. Я выбрал второй вариант, и пошел в военкомат. Я увидел эту толпу с заряженными глазами, от них выходила сила, и меня сразу отпустило. Я начал дышать! И тут я понял, что я там, где должен быть", — рассказал артист во время эфира программе "ЖВЛ".


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Еще он отметил, что для него – это личная война, и выразил благодарность родителям, что воспитали его украинцем.

"Хочу отстоять свое право на ту жизнь, которой я жил. Спасибо родителям, дедам и прадедам, что у меня есть эта кровь. Я горжусь этим. Украина должна быть украинская. Спасибо, Боже, что я не м*скаль", — заявил актер.

Александр Печерица родился в Санкт-Петербурге, однако через некоторое время родители вместе со своим сыном переехали в город Краматорск. Именно в Украине он получил актерское образование.

Молодой актер стал известен, сыграв в сериале "Крепостная". Также он получал роли в других популярных телесериалах – "Место под солнцем", "Мертвые лилии", "Центральная больница", "Сашка", "Спасти маму".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российскому актеру, раскритиковавшему войну против Украины , угрожают. По словам актера Дмитрия Назарова, критически оценившего деятельность кремлевского режима и его войну против Украины, ему теперь адресуют свой негатив жители РФ. Звездный актер сериала "Кухня" признается, что из-за своих взглядов получает послание с угрозами, которые адресуются не только ему, но и жене.


 



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Источник: https://youtu.be/m8tSI9FCTpA
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