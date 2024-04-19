Аэропорт "Жешув" для убийства Зеленского выбрали неслучайно. Какие цели преследовала РФ

Как считает Виталий Портников, Россия заинтересована в убийстве президента Владимира Зеленского. Более того, по его мнению, Зеленский для российского диктатора Владимира Путина как Лев Троцкий для Сталина. При этом эксперт подчеркнул, что Троцкий был убит гражданином Мексики, завербованным советскими спецслужбами. Таким образом, СССР хотела скрыть свое преступление.

Владимир Зеленский

Как считает Портников, ситуация по ликвидации президента Зеленского спецслужбами страны-агрессора абсолютно аналогична. По его словам, дело в том, что Зеленский возглавляет государство, которое российский диктатор пытается ликвидировать, чтобы затем присоединить к РФ.

Именно поэтому, подчеркивает политический аналитик, спецслужбы страны-агрессора могут предполагать, что убийство Зеленского как-то поможет достигнуть тех целей в войне, которые им российский диктатор поставил еще в 2022 году.

При этом Портников подчеркнул, что Жешув является важным городом и из него могут проходить международные вылеты президента Владимира Зеленского. В этом городе, к тому же есть военный хаб, в нем даже побывал президент США Джо Байден.

Если бы российские спецслужбы сумели организовать покушение на Зеленского в этом аэропорту, говорит Портников, то таким образом "дали бы пощечину" НАТО и Евросоюзу и их плохой системе безопасности. Кроме того, добавил он, это была бы и пощечина Соединенным Штатам, ведь в этом аэропорту побывал Байден и после такого террористического акта он нигде не чувствовал бы себя в безопасности, пока является конкурентом Путина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Польше задержан мужчина, который работал на российские спецслужбы и готовил покушение на президента Владимира Зеленского.