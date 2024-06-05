Аэродром в Энгельсе можно превратить в пепел: какие сюрпризы вскоре ждут россиян от ВСУ

Украинцы с нетерпением ждут появления в украинском небе западных истребителей F-16. Сможет ли Украина бить по оборонным заводам РФ? Какие ракеты для F-16 нужны Украине, чтобы атаковать объекты в РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Важные объекты врага окажутся в зоне нашего поражения

Заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эфире канала "Эспрессо" рассказал, что Украине нужно использовать самолеты и более тяжелое вооружение для того, чтобы наносить удары по российским аэродромам, таким как Балтимор и для атак по отдаленным складам, чтобы усложнить логистику врага.

"Надо понимать, что все-таки необходимо более тяжелое вооружение вроде ракет ATACMS, потому что мы видели, как ракета ATACMS отрабатывала по временно оккупированному полуострову Крым и какая результативность была после комплексного удара с применением Storm Shadow, ATACMS, разведывательных. о наших попытках сейчас, мы пытаемся отогнать вооружение, которое занимается ракетными обстрелами по территории Сумской или Харьковской области", — отметил эксперт.

Храпчинский также прокомментировал информацию о строительстве ангаров для российских самолетов в 300 км от границы с Украиной. По его словам, даже с такими мерами враг все равно не сможет защититься от ударов западного оружия.

Эксперт объяснил, что если наши западные партнеры предоставят нам самолеты F-16 с ракетами JASSM, которые могут летать в среднем до 950 км, то мы можем отметить, что в принципе на расстоянии до тысячи километров враг не сможет, например, размещать тактическую или стратегическую авиацию. потому что будет понимать, что она может быть под существенным ударом с нашей стороны.

"Мы накрываем существенно важные объекты – это "Арсенал-53", который занимается строительством КАБов, завод "Радуга" и "Авангард" в Подмосковье. То есть, это те стратегические объекты, которые входят в компанию Путина, которая производит оружие, которым стреляют по территории Украины", — пояснил эксперт.

Он добавил, что Украине важно создать 100-км зону вокруг своих границ, где не будет какого-либо оружия РФ, то есть речь идет о серой зоне, в которой не будет ни одного самолета или тяжелого вражеского вооружения.

Украине нужна ракета под F-16 – AGM-158 JASSM с модификацией на 900 километров

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире "24 канала" обратил внимание на слова министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, заявившей, что истребители F-16, которые страна передает Киеву, можно использовать для нанесения ударов по территории РФ.

По словам эксперта, чтобы бить по военным объектам в России, Украине нужна ракета под F-16 – AGM-158 JASSM с модификацией на 900 километров, а боевая часть – до полутоны. Также она является дозвуковой в пределах 1000 километров.

"Мы же понимаем, что F-16 берет на борт 2 такие ракеты. Если 6 самолетов, то есть 12 ракет. С их помощью уже аэродром в Энгельсе можно превратить в пепел", — заверил Черник.

Однако он подчеркнул, что Украина должна дождаться самолетов и тогда наконец-то понять, как оно все работает.

Известно, что после разрешения США избивать своим оружием по территории РФ, ВСУ ударили по военной базе в Белгородской области, используя HIMARS, сообщило издание Forbes. Черник отметил, что такой удар мог произойти и с помощью украинского оружия.

"На прошлой неделе мы убедились, что у нас есть такое собственное оружие и довольно неплохо. Ракетный комплекс "Нептун" поразил баржи в Черном море, однако, возможно, был и применен HIMARS. Вопрос только, какой боеприпас. Должен напомнить, что самый массовый боеприпас , который есть у нас на вооружении, это М31А1 и М31А2. Он наносит удары на 84 километра", — сказал полковник запаса.

По его словам, необходимо дождаться подтверждения этой информации, чтобы понять, чем именно поразили цель.

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