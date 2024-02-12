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Адвокат Симутин о круглосуточной работе ТЦК: Не хватает только «черных воронков» как атрибута НКВД

Ограничением прав граждан на своем YouTube-канале назвал круглосуточную работу ТЦК адвокат Роман Симутин. По его словам, таким образом правительство подготавливает ТЦК к работе, когда их сотрудники получат расширенные права

сегодня, 14:16
Автор:
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Ткачик Олеся
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Роман Симутин раскритиковал действия правительства, которое позволило ТЦК работать на протяжении всех суток.

Адвокат Симутин о круглосуточной работе ТЦК: Не хватает только «черных воронков» как атрибута НКВД

ТЦК будуть работать круглосуточно

"В Украине Кабмин разрешил ТЦК работать круглосуточно. А черные "воронки" случайно не закупили? Так как именно этого НКВДеского атрибута не хватает",
– говорит адвокат.

По его мнению, таким образом, правительство готовит сотрудников ТЦК к работе в усиленном режиме, когда будет принят законопроект по мобилизации, и их права будут расширены. Адвокат предположил, что ночью работники "военкоматов" будут рассматривать дела об административных нарушениях, налагать взыскания, проводить медицинские осмотры и психологические обследования.

"Ночью — просто офи*енные будут тесты, инфа — сотка! Также будут проводить учет военнообязанных. Так они и так его проводят, и почти 99% есть в электронных реестрах. К чему идем? До принятия нового закона о мобилизации. В то же время заочно заранее готовя ТЦК к валу административных дел по подготовке заявлений, связанных с ограничениями прав граждан",
– говорит Симутин.

По его словам, ограничения касаются права управления, выезда за границу, арестов счетов и задержаний до трех суток с доставкой в ТЦК для прохождения медкомиссии. При этом Симутин обратил внимание, что Уголовно-процессуальный кодекс запрещает допрашивать людей после 20:00.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", Кабинетминистров Украины внес изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, которые предусматривают изменения в работе ТЦК, сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук. В частности, внесенными изменениями предусмотрено, что во время проведения мобилизации и/или во время действия правового режима военного ТЦК имеют право круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WBBJ_x7-3D8
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