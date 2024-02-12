Адвокат Симутин о круглосуточной работе ТЦК: Не хватает только «черных воронков» как атрибута НКВД

Роман Симутин раскритиковал действия правительства, которое позволило ТЦК работать на протяжении всех суток.

ТЦК будуть работать круглосуточно

"В Украине Кабмин разрешил ТЦК работать круглосуточно. А черные "воронки" случайно не закупили? Так как именно этого НКВДеского атрибута не хватает",

– говорит адвокат.

По его мнению, таким образом, правительство готовит сотрудников ТЦК к работе в усиленном режиме, когда будет принят законопроект по мобилизации, и их права будут расширены. Адвокат предположил, что ночью работники "военкоматов" будут рассматривать дела об административных нарушениях, налагать взыскания, проводить медицинские осмотры и психологические обследования.

"Ночью — просто офи*енные будут тесты, инфа — сотка! Также будут проводить учет военнообязанных. Так они и так его проводят, и почти 99% есть в электронных реестрах. К чему идем? До принятия нового закона о мобилизации. В то же время заочно заранее готовя ТЦК к валу административных дел по подготовке заявлений, связанных с ограничениями прав граждан",

– говорит Симутин.

По его словам, ограничения касаются права управления, выезда за границу, арестов счетов и задержаний до трех суток с доставкой в ТЦК для прохождения медкомиссии. При этом Симутин обратил внимание, что Уголовно-процессуальный кодекс запрещает допрашивать людей после 20:00.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", Кабинетминистров Украины внес изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, которые предусматривают изменения в работе ТЦК, сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук. В частности, внесенными изменениями предусмотрено, что во время проведения мобилизации и/или во время действия правового режима военного ТЦК имеют право круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.



