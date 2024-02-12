Адвокат Симутин о круглосуточной работе ТЦК: Не хватает только «черных воронков» как атрибута НКВД

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Ткачик Олеся
Роман Симутин раскритиковал действия правительства, которое позволило ТЦК работать на протяжении всех суток.
ТЦК будуть работать круглосуточно
По его мнению, таким образом, правительство готовит сотрудников ТЦК к работе в усиленном режиме, когда будет принят законопроект по мобилизации, и их права будут расширены. Адвокат предположил, что ночью работники "военкоматов" будут рассматривать дела об административных нарушениях, налагать взыскания, проводить медицинские осмотры и психологические обследования.
По его словам, ограничения касаются права управления, выезда за границу, арестов счетов и задержаний до трех суток с доставкой в ТЦК для прохождения медкомиссии. При этом Симутин обратил внимание, что Уголовно-процессуальный кодекс запрещает допрашивать людей после 20:00.
Напомним, как сообщал портал "Комментарии", Кабинетминистров Украины внес изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, которые предусматривают изменения в работе ТЦК, сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук. В частности, внесенными изменениями предусмотрено, что во время проведения мобилизации и/или во время действия правового режима военного ТЦК имеют право круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.
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