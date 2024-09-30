Адвокат объяснил, в чем разница между СОЧ и дезертирством

Военный адвокат Олег Леонтьев объяснил, чем отличается дезертирство и самовольное оставление части (СОЧ). По его словам, основная разница состоит в целях, которые преследовал военный во время покидания места службы.



Разница между СОЧ и дезертирством. Фото из открытых источников

Адвокат Олег Леонтьев указывает, что разница между самовольным оставлением части и дезертирством заключается в мотивации военнослужащего.

"Дезертирство — военнослужащий имеет целью совсем уклониться от военной службы. Вот ушел и все, он мог даже покинуть, грубо говоря, КПП, и уже с этой целью, что совсем уклониться от военной службы, и уже может быть закончен состав преступления дезертирства", – объясняет адвокат.

В то же время СОЧ трактуется, когда военнослужащий без веских причин покидает свое место службы или не возвращается к нему после увольнения, отпуска или лечения на время.

"Что касается самовольного оставления части, то военнослужащий преследует цель рано или поздно вернуться назад и приступить к исполнению обязанностей по военной службе", — рассказал Леонтьев.

Военный адвокат подчеркнул, что СОЧ может быть уголовным или административным правонарушением. По его словам, СОЧ продолжительностью до трех суток – "это как раз классическое самовольное оставление части как админправонарушения", предусматривающее наказание от 17 до 34 тысяч гривен штрафа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, сколько украинских военных было осуждено за самовольное оставление части с момента начла полномасштабного вторжения.

Также "Комментарии" писали, что в армии РФ резко увеличилось количество дезертиров.

